250kg nội tạng, chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối từ huyện Diễn Châu lên miền núi Quỳ Hợp tiêu thụ đã bị CSGT phát hiện bắt giữ.

Số thực phẩm hôi thối bị CSGT bắt giữ trên đường vận chuyển

Theo đó, vào lúc 16h30p, (ngày 14/5), tổ công tác của Trạm CSGT 1.48 (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện xe tải mang BKS 37C- 048.51 do lái xe Phan Quốc Nam (SN 1991), trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, trên xe chở 5 thùng xốp, bên trong có chứa nội tạng và chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối, trọng lượng 250kg.

Tại thời điểm bị bắt giữ, tài xế Nam không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan, số hàng trên được vận chuyển từ huyện Diễn Châu về huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tiêu thụ.

Hiện, Trạm cảnh sát giao thông 1.48 đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và bàn giao cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ