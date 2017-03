Ngay sau khi bị rơi xuống lòng hồ đang thi công, xe tải bị lật ngử, tài xế tử vong tại chỗ.

Chiếc xe tải lao xuống hồ đang thi công của công trường và lật ngửa, khiến tài xế xe tải tử vong

Vụ tai nạn xe tải lao xuống hồ đang thi công của công trường và lật ngửa, khiến tài xế tử vong xảy ra vào khoảng 9h 48 phút sáng 10/3, tại một công trường đang thi công thuộc thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, vào thời điểm trên, khi các công nhân tại công trường thi công lòng hồ ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên thì có một chiếc xe tải BKS: 20C-082.82 chở sắt đi tới. Khi chiếc xe đi tới khu vực lòng hồ thì bất ngờ bị mất lái rơi từ trên bờ xuống lòng hồ khiến cho tài xế xe tải bị tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật ngửa hư hỏng nặng, lực lượng chức năng đã phải dung một chiếc cẩu lớn để kéo chiếc xe lên để đưa người bị nạn ra ngoài.

Liên quan tới vụ việc trên, Thượng tá Diệp Văn Vinh – Trưởng Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho hay, vụ tai nạn xảy ra là do chiếc xe chở vật liệu bị rơi xuống lòng hồ. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện đã lập tức vào hiện trường để cứu người bị nạn, đồng thời dùng xe cẩu để kéo chiếc xe bị lật để đưa nạn nhân ra ngoài.

“Hiện nay, Công an huyện đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và lập hồ sơ để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đây là công trường đang thi công bờ kè hai bên lòng sông do một công ty trên địa bàn thi công”, Thượng tá Vinh cho hay.

Quỳnh Anh