Rạng sáng 23-3, chiếc xe tải ép cọc khoảng 19 tấn lưu thông trên đường đoạn từ hướng xã Thanh Mỹ đến xã Phú Điền (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), khi đến cầu Kênh Nhất (thuộc xã Thanh Mỹ) đã làm sập hoàn toàn nhịp giữa của cầu.

Chiếc xe tải ép cọc mang biển kiểm soát 63C-089.92 do tài xế Nguyễn Hoàng Sơn (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển. Trên xe có một phụ xe. Cả 2 người cùng chiếc xe rơi xuống sông. Rất may, cả 2 đã kịp thời thoát ra khỏi xe sau đó, chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường xe tải ép cọc làm sập cầu, rơi xuống sông

Thời điểm xảy ra tai nạn là đêm khuya nên không có người và phương tiện khác lưu thông trên cầu và dưới sông.

Vụ sập cầu làm vỡ đường ống dẫn nước của trạm cấp nước cụm dân cư xã Thanh Mỹ.

Được biết, cầu Kênh Nhất có tải trọng 5 tấn- là cây cầu lưu thông huyết mạch của tuyến đường xã Thanh Mỹ đến xã Phú Điền. Sự cố sập cầu Kênh Nhất khiến tuyến đường này tê liệt hoàn toàn trong nhiều giờ.

Hiện chính quyền địa phương đã điều tiết đò phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và học sinh. Riêng đối với các phương tiện ôtô phải chọn đi đường khác.

Tin- ảnh: NHA MÂN