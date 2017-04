5 mẫu SUV dưới 1 tỷ lý tưởng cho khách hàng Việt Nam hiện nay, chẳng hạn như Toyota, Mitshubisi, hay Mazda,...Những mẫu xe này ngoài thiết kế sang trọng, thời thường, còn trang bị nội thất hiện đại...

Toyota Fortuner 2.4G (981 triệu đồng)

Toyota Fortuner 2.4G sở hữu ngoại thất với thiết kế dài và rộng hơn, thực sự nổi bật trên đường phố nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, bế thế nhưng cũng đậm chất hào hoa.

Theo thông tin của hãng, xe được trang bị đèn pha dạng bi Halogen thấu kính (đèn chiếu gần và đèn chiếu xa đều là halogen thấu kính). Xe được trang bị hệ thống cân bằng góc chiếu (chỉnh tay) theo tải trọng xe. Đuôi xe với cụm đèn sau với thiết kế hài hòa, cá tính hơn cùng dải đèn LED chiếu sáng tốt hơn và đẹp mắt hơn vào ban đêm.

Với tông màu nâu chủ đạo, nội thất xe Fortuner sang trọng và lịch sự hơn hẳn phiên bản tiền nhiệm. Nội thất sang trọng, trẻ trung được hoàn tất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Không gian rộng rãi giữa các hàng ghế hỗ trợ hành khách cảm thấy thoải mái tối đa trên các chuyến đi xa. Bên cạnh đó, cách xếp ghế cũng rấ linh hoạt với nhiều cách bố trí tạo không gian đa dạng phù hợp với mọi mục đích sử dụng của chủ sở hữu.

Với khả năng điều chỉnh ghế linh hoạt để tối đa hóa diện tích khoang hành lý, bạn sẽ không còn nỗi lo về hành lý cồng kềnh.

Theo thông tin của hãng, Fortuner 2.4G sử dụng động cơ 2GD-FTV ,4 xy lanh, thẳng hàng, Common rail, dung tích 2,4L, cho công suất tối đa 148 mã lực tại 3400 vòng/phút và mô – men xoắn 400Nm. Động cơ mới được trang bị cho bản máy dầu, giúp giảm thiểu tiếng ồn, mang lại không gian yên tĩnh trong khoang xe cùng hộp số sàn 6 cấp cho khả năng vận hành mượt mà và tối ưu hơn trên mọi cung đường.

Nissan X-Trail 2.0 2WD (998 triệu đồng)

5 mẫu SUV giá dưới 1 tỷ lý tưởng cho khách hàng Việt cũng phải kể đến Nissan X-Trail 2.0 2WD. Đây là mẫu SUV có giá 998 triệu đồng. Nissan X-Trail 2.0 2WD có thiết kế ngoại thất sang trọng, đầy cảm xúc với dải LED chạy bạn ngày tự động bật để mở rộng tầm nhìn khi chạng vạng hoặc khi trời mưa.

Gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn LED. Hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động (ARB), hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC) và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC).

Không gian nội thất rộng rãi, nội thất được thiết kế tỉ mỉ và tinh tế với ghế ngồi bọc da cao cấp, đem lại cảm nhận hoàn hảo cho mọi hành trình. Hệ thống âm thanh sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/AUX-in, cổng kết nối USB. Điều hòa 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn.

Nissan X-Trail 2.0 2WWD sử dụng động cơ MR20 trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC, hộp số CVT, cho công suất tối đa 142 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 200 Nm ở 4.400 vòng/phút, dẫn động cầu trước.

Mitshubisi Pajero Sport G 4x2 AT (982 triệu đồng)

Mitshubisi Pajero Sport có ngoạt thất thiết kế thể thao, mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch. Kiểu dáng khí động học không chỉ giúp xe năng động hơn mà còn giúp xe vận hành ổn định và êm ái ngay cả khi ở tốc độ cao.

Đèn Halogen dạng thấu kính cho khả năng chiếu sáng tốt hơn và có thể điều chỉnh độ cao của ánh sáng cùng với đèn sương mù thiết kế mới, tạo điểm nhấn và cảm giác mạnh mẽ hơn.

Không gian bên trong Pajero Sport rộng rãi thoải mái cho cả 7 người trên xe cùng hành lý cho những chuyến du lịch. Nội thất xe sang trọng với nhiều trang bị tiện nghi: Nội thất da, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện. Hơn nữa, hàng ghế thứ 3 có thể gập phẳng xuống sàn cũng như nhiều cách bố trị ghế khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên không gian nội thất linh hoạt và tiện dụng.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng giúp thay đổi linh hoạt và phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng. Hệ thống điều hòa tự động. Hệ thống âm thanh DVD player với màn hình LCD tích hợp. Túi khí đôi an toàn, hệ thống phanh ABS-EBD.

Pajero Sport G 4x2 AT sử dụng động cơ V6 3.0 MIVEC, hộp số AT 5 cấp, cho công suất tối đa 220 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 281Nm tại 4000 vòng/phút. Pajero Sport G 4x2 AT cho khả năng vận hành êm ái và mạnh mẽ.

Mazda CX- 5 2.0AT (879 triệu đồng)

5 mẫu SUV giá dưới 1 tỷ không thể thiếu sự góp mặt của Mazda CX- 5 2.0 AT. Đây là mẫu xe có thiết kế đậm chất thể thao những vẫn toát lên vẻ cao cấp và thoải mái. Hệ thống đèn sau lịch lãm, công nghệ đèn LED cho khả năng chiếu sáng ấn tượng. Bộ cản sau mạnh mẽ cùng ống xả thể thao mang lại vẻ khỏe khoắn. Cụm đèn trước công nghệ LED giúp cân bằng góc chiếu và mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua.

Không gian nội that rộng rãi với chất liệu nội thất da với chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí cho ghế người lái đem lại sự thoải mái và thư giản. Giao diện trung tâm được thiết kế sang trọng. Những tính năng hỗ trợ điều khiển và giải trí ít nút điều khiển nhưng lại nhiều chức năng hơn.

Phanh tay điều khiển tự động thông minh giúp người lái quên hạ hoặc kéo phanh tay đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chủ xe. Hệ thống âm thanh cao cấp, cho phép nghe nhạc từ các thiết bị nhạc hoặc cổng USB thông qua cổng kết nối AUX – IN.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, tự động giữ chân phanh trong khoảng thời gian người lái di chuyển từ chân phanh sang chân ga, giúp xe không bị trượt khỏi dốc. Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp với đèn nháy (ESS) khi phanh đột ngột, cảnh báo các phương tiện phía sau nhận biết tình huống khẩn cấp.

Mazda CX- 5 2.0AT sử dụng động cơ 2.0 i4 Skyactiv-G, cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô – men xoắn tối đa 200Nm tại 4000 vòng/phút.

Chervolet Trax (769 triệu đồng)

Đây là mẫu SUV thời thượng cho thành phố với thiết kế lịch lãm và ấn tượng với giá niêm yết chỉ 769 triệu đồng. Với bán kính vòng quay chỉ 5,65m, Trax có thể di chuyển linh hoạt trên những con phố chật hẹp của đô thị trong khi gầm xe cao giúp thoái mái vượt qua những chướng ngại vật trên đường.

Traxcó dáng dấp khỏe khoắn khi quan sát từ bên cạnh. Dãy đèn LED ban ngày uốn lượn đẹp mắt. Hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn, camera lùi và cảnh báo lùi, hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và hàng loạt các tính năng an toàn duy nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ như TPMS, SLS, HDC, ROM giúp bạn và gia đình luôn an tâm trên mọi hành trình.

Nội thất da, với ghế ngồi bọc nỉ có các vân trang trí lạ mắt pha lẫn các mảng da được khâu chỉ màu cam nổi bật. Ở hàng ghế sau không gian trần cùng khoảng duỗi chân thật sự dư dả, băng ghế đủ rộng rãi cho ba hành khách có vóc người tầm 1m75.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải trí MyLink II với kết nối USB/Bluetooth hỗ trợ Apple CarPlay hoặc Andriod Atuo hiện đại cho phép người lái giao tiếp rảnh tay, giúp việc lái xe an toàn hơn.

Chervolet Trax sử dụng động cơ Turbo 1.4L cho công suất 140 mã lực, mô – men xoắn 200NM, Trax mang đến cảm giác lái thể thao đầy phấn khích. Mạnh mẽ vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Cẩm Cù (tổng hợp)