Tại Phnom Penh, Lexus phổ biến hơn so với các thương hiệu bình dân, thậm chí việc bắt gặp RX300 ở đây còn dễ hơn gặp Innova tại TP.HCM.

Dạo một vòng thủ đô Phnom Penh của Campuchia, không khó để khách du lịch có thể nhận ra dòng xe sang phổ biến nhất tại đất nước này là Lexus. Trong 10 mẫu xe sang bạn bắt gặp trên đường, có thể có tới 8 chiếc là Lexus. Audi, Mercedes hay BMW thuộc hàng hiếm tại quốc gia này.

Người viết đã viếng thăm nhiều thành phố tại châu Á nhưng chưa thấy khu vực nào có số lượng Lexus tập trung nhiều như Phnom Penh. Thậm chí, tỷ lệ Lexus tại đây có thể so sánh với Toyota Innova tại Manila (Philippines) và TP.HCM. Tại một đất nước đang phát triển như Campuchia, Lexus phổ biến hơn so với những thương hiệu bình dân là điều khiến nhiều du khách bất ngờ.

Lexus và Toyota là hai thương hiệu rất được ưa chuộng tại Campuchia. Ảnh: Thạch Lam.

Theo anh Chunchieng Bun, một người dân Campuchia, Lexus phổ biến tại quốc gia này bởi có nhiều model để lựa chọn. Ngoài ra, xe Lexus có giá thấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng và độ tin cậy cao.

Giá rẻ

Nếu tại Việt Nam, Lexus có giá cao hơn nhiều so với các dòng xe sang của Đức như Mercedes, BMW, thì tại Campuchia, Lexus lại phổ biến nhờ mức giá rẻ.

Cầm trong tay 12.000 USD, đa phần người Việt sẽ nghĩ tới một chiếc Kia Morning “hàng lướt” hoặc những chiếc xe thuộc hàng “cổ lai hy”, nhưng cùng số tiền này, người dùng tại Campuchia đã có thể sắm một chiếc xe sang Lexus RX300 đời 2000.

Lexus RX300 giá chỉ ngang Kia Morning cũ tại Việt Nam. Ảnh: Thạch Lam.

Với 22.000 USD, người dùng tại Campuchia đã có thể sở hữu Lexus LX470 đời 1999. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ sắm cho mình chiếc Lexus LX570 còn cáu cạnh có giá khoảng 100.000 USD.

Nếu muốn sedan sang trọng, Lexus LS460L đời 2010 được bán giá chỉ 60.000 USD (tương đương một chiếc Camry 2.0 tại Việt Nam).

Biểu tượng của người giàu

Theo các chuyên gia xã hội học, sở dĩ người Campuchia thích Lexus một phần do tâm lý thích an toàn. Người giàu tại quốc gia này khá bảo thủ. Xã hội hậu chế độ diệt chủng Khmer Đỏ khiến họ mong muốn cảm giác an toàn, và đa phần cảm thấy yên tâm khi ngồi trong xe có hình thức quen thuộc, không quá nổi trội trên đường.

Tuy nhiên trên góc độ kinh tế học, các chuyên gia cho rằng người dân Campuchia chịu tác động rất lớn từ thị trường Mỹ, bởi hầu hết dòng xe đang lưu hành tại quốc gia này đều là xe đã qua sử dụng nhập về từ Mỹ.

Người Mỹ nghĩ rằng “lớn hơn là tốt hơn”, vì vậy các dòng bán tải và SUV rất được ưa chuộng. Họ cũng không bao giờ quan tâm tới giá xăng và mức độ tiêu hao nhiên liệu. Sau một thời gian sử dụng, những chiếc xe lỗi thời được đẩy ra các cửa hàng xe cũ, sau đó các thương nhân người Campuchia gốc Hoa sẽ mua lại, vận chuyển về cảng Sihanoukville và phân phối đi toàn quốc.

Lexus LX570 mới có giá trên 230.000 USD tại Campuchia. Ảnh: Henghuyautocars.

Giống như ở Mỹ, người dùng tại Campuchia cũng không quan tâm tới mức tiêu hao nhiên liệu, vì vậy những dòng xe động cơ V8 khá phổ biến.

Có hai lý do cơ bản dẫn tới tình trạng này. Thứ nhất, người Campuchia quan niệm rằng ôtô lớn mang lại cho đàn ông địa vị cao, vì vậy, nhiều người sử dụng Lexus LX470 nhưng vẫn sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn.

Thứ hai, người dân Campuchia quan niệm rằng số đông luôn đúng, vì vậy nếu những người hàng xóm của họ chọn Lexus, họ nhất định cũng mua một chiếc tương tự.

Những năm 1990, các quan chức chính phủ tại Campuchia rất ưa chuộng Toyota Land Cruiser, khiến nó trở thành biểu tượng địa vị tại Campuchia. Ngày nay, các dòng SUV cỡ lớn của Lexus như LX470, LX570 đã thay thế vị trí Land Cruiser để trở thành món đồ chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền mua một chiếc SUV lớn, đó là lý do RX300 trở nên phổ biến.

Theo một người dân địa phương tại Phnom Penh, Lexus được lòng người dân tại đây nhờ bán lại rất dễ dàng, trong khi các thương hiệu sang trọng khác như Mercedes hay BMW khá kén người mua. Trên hết, Lexus là biểu tượng của người giàu Campuchia, những người mới nổi lên thời gian gần đây và muốn phô trương sự giàu có.

Thạch Lam