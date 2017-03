Đang di chuyển trên đường vào giờ cao điểm, xế hộp hiệu Mazda bất ngờ mất lái, đâm một loạt xe máy đi chiều ngược lại khiến một học sinh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 23/3, tại phố Trích Sài hướng ra phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ , Hà Nội.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Khi đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen nhãn hiệu Mazda mang biển kiển soát Hà Nội đang di chuyển trên phố Trích Sài hướng ra phố Nguyễn Đình Thi. Khi đến trước cửa số nhà 105 phố Trích Sài thì bất ngờ mất lái đâm hàng loạt xe máy, xe đạp điện đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị chầy xước chân tay, một em học sinh khoảng 14 tuổi đi xe đạp điện bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm nên tuyến phố bị ùn tắc kéo dài.

Một lãnh đạo Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Khi nhận được tin báo, công an phường Bưởi đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với người dân đưa em học sinh bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông. Đồng thời thông báo cho đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Tây Hồ tới điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tân Trường