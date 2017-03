Mẫu sportbike 2 kỳ Aprilia RS125 phiên bản đặc biệt Lorenzo Replica của một nhà sưu tập xe tại Sài Gòn được giữ gìn như mới.

Tại Việt Nam, mẫu môtô Aprilia RS125 thuộc dòng sportbike 2 kỳ là một tên tuổi khiến người chơi xe phải "nể" khi dù chỉ có động cơ 125 cc 2 kỳ nhưng chiếc xe có thể "so găng" với các mẫu phân khối lớn tầm 300 cc. Trong dòng RS125, phiên bản đặc biệt Lorenzo Replica đời 2007 có số lượng rất ít ở nước ta.

Aprilia RS125 Lorenzo Replica được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Aprilia RSW 250 được tay đua MotoGP Jorge Lorenzo sử dụng khi anh còn đang "tranh tài" tại thể thức chuyên nghiệp 250 cc. Trên phiên bản này, toàn bộ dàn áo của chiếc xe đã được sơn màu đỏ-đen và dán tem trang trí y hệt chiếc xe đua RSW 250 cùng với Jorge Lorenzo vô địch mùa giải 2006.

Vào năm 2017, với chiến thắng tại chặng đua Misano, Lorenzo đã trở thành tay đua người Tây Ban Nha thành công nhất tại thể thức 250 cc với 16 chiến thắng. Đó là lý do phiên bản Aprilia RS125 Lorenzo Replica đời 2017 có những dòng chữ "Spain's No 1" ở nhiều vị trí trên thân xe.

Dù chỉ là một mẫu sportbike phân khối nhỏ nhưng chiếc xế nổ RS125 đã được thiết kế như một mẫu xe đua đường phố với thiết kế phong cách của dòng RSV1000R và các phụ tùng cao cấp như phuộc trước USD, cặp mâm đúc hợp kim nhẹ có thiết kế y hệt mâm OZ của RSV1000R, phanh trước đĩa lớn với heo 4 piston...

Trong những năm tiếp theo 2007, Aprilia liên tục sản xuất các phiên bản phong cách xe đua của Lorenzo. Tuy nhiên chỉ có duy nhất chiếc Aprilia RS125 đời 2007 mang số 48 may mắn cũ do sau khi chiến thắng vào năm 2006, sang mùa giải 2007 Lorenzo đã chọn số 1 làm con số may mắn, trước khi chuyển sang số 99 như hiện nay.

Giống như các phiên bản RS125 khác, Lorenzo Replica được trang bị động cơ 1 xi-lanh 2 kỳ làm mát bằng chất lỏng, nhưng có công suất lên tới 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại 19 Nm. Thậm chí nếu được trang bị gói kit "full power", công suất của chiếc xe còn có thể dễ dàng đạt tới 33 mã lực.