Theo báo cáo từ VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.872 xe, trong đó sản lượng xe lắp ráp trong nước tăng 35% so với tháng trước còn xe nhập khẩu tăng 114%.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 3/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.872 xe, bao gồm 16.805 xe du lịch; 8.278 xe thương mại và 1.789 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 67%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 45% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng 114% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo bán hàng của VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 3/2017 tăng 8% so với cùng kì năm ngoái. Xe ô tô du lịch tăng 23%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 13% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 3/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 1% trong khi xe nhập khẩu tăng 41% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 3/2017, thị phần của Thaco có sự sụt giảm nhẹ từ 45% xuống còn 41,5%, trong khi đó Toyota và Ford vẫn giữ nguyên thị phần còn Honda lại tăng nhẹ từ 3,2% lên 4,6%.

Ngoài ra, điểm nổi bật tại thị trường ô tô tháng 3/2017 là xu hướng tiêu thụ xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng cao, bằng chứng là số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam tăng 114% so với tháng trước.

Sở dĩ, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh là do sự tác động của thuế nhập khẩu từ ASEAN giảm 10% từ 40% xuống còn 30% và thị trường đã bước qua "mùa thấp điểm" ngay sau Tết Nguyên đán và dần tăng trưởng.

Nguyễn Thắm