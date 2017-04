Chiếc Toyota 4Runner mới tinh giá 40.000 USD khiến một lính cứu hỏa ở San Antonio (Mỹ) phải chuyển hướng sang một chiếc đời cũ chỉ gần 30.000 USD.

Dennis McNabb bắt đầu nghĩ đến chuyện mua một chiếc xe rộng rãi hơn vào năm 2016 do một vài nguyên nhân khách quan. Một cơn bão lớn cuốn qua Texas và đè bẹp chiếc Hyundai Genesis 2013 của anh, làm thủng một lỗ to trên cửa sổ xe.

Và điều khiến anh McNabb, nhân viên cứu hỏa sống tại San Antonio sốc hơn nữa là giá của những chiếc xe mới. Toyota 4Runner lọt vào mắt xanh của McNabb, nhưng mẫu 2016 của dòng xe này có giá hơn 40.000 USD với đầy đủ tiện ích, màn hình cảm ứng cũng như những chức năng khác rất hợp ý.

McNabb nhanh chóng nghĩ ra giải pháp là chọn chiếc 4Runner đời 2014 đã chạy được 62.000 km với giá chỉ còn 29.800 USD kèm chính sách bảo hiểm trong vòng một năm.

“Chiếc xe mới khá đắt và nó sẽ mất khoảng một phần ba giá trị ban đầu ngay sau khi bạn lái ra khỏi đại lý”, McNabb chia sẻ. “Mẫu 2014 tương đối đầy đủ chức năng và cũng gần giống mẫu 2016, tuy vẫn có những điểm không bằng”.

Emily Hurwitz, 28 tuổi, một giám đốc quảng cáo sống ở San Francisco, với chiếc Volkswagen Tiguan đời 2012 mà cô mua từ một đại lý bán xe cũtrực tuyến. Ảnh: New York Times.

Trong vài năm trở lại đây, do nền kinh tế Mỹ có sự khởi sắc nên người dân đầu tư nhiều vào việc mua xe mới, khiến mức giá trung bình của các loại xe mới ngày càng tăng. Năm 2016, trung bình một mẫu xe có giá bán khoảng 34.077 USD, theo Edmunds. Mức gia trung bình tăng 2,7% so với 2015 và tăng 13% so với 2011.

Cùng lúc cũng có nhiều người có khả năng hoặc muốn mua xe mới.Để có khả năng chi trả, họ sẽ bán hoặc nhượng lại những mẫu xe đang sở hữu, từ đó tạo nên những giao dịch thuận mua vừa bán.

“Rất khó để cưỡng lại những mẫu xe đời mới và hiện đại. Nếu bạn mua một chiếc xe đã qua sử dụng với giá hời là bởi người chủ đã chịu phần chi phí khấu hao, mua lại xe cũ là một cách rất thông minh”,Jessica Caldwell, nhà phần tích của Edmunds cho biết. Chi phí khấu hao là phần tiêu tốn nhất trong việc mua xe, cô nhấn mạnh.

Giá xe mới ngày càng tăng do nhà sản xuất luôn thêm những tính năng cao hơn. Những chức năng như camera phía sau, cảm biến radar, hệ thống phanh tự động phòng chống va chạm và kết nối Bluetooth là những tiện ích cơ bản trang bị cho các dòng xe con và xe tải đời mới. Việc người Mỹ ngày càng chuộng dòng SUV và các dòng xe lớn khác góp phần đẩy giá lên cao so với thời các dòng xe nhỏ gọn đắt tiền được ưa chuộng tại Mỹ.

Người tiêu dùng không phải là đối tượng duy nhất nhận ra được lợi ích của việc mua lại xe cũ. Tại thành phố Jackson (bang Michigan), Wes Lutz vừa cho xây thêm một cơ ngơi 464 m2 cho cơ sở nhượng quyền thương mại Chrysler Dodge Jeep do nhu cầu mua bán xe đã qua sử dụng ngày một tăng.

“Chúng tôi phải thuê thêm nhân viên trực điện thoại và các nhân viên quản lý. Nếu bạn đang tìm một chiếc xe mới với giá 33.000 USD, bạn có thể sở hữu một chiếc tương tự với giá rẻ hơn đến một nửa. Đó là một món hời, đặc biệt là đối với những người mới đi xe lần đầu hoặc không sử dụng xe hơi nhiều”, Lutz phát biểu.

Lutz cũng dự báo, rằng ông có thể sớm bán được 200 chiếc xe cũ hoặc hơn thế trong vòng một tháng, dựa trên số liệu 2016 khi trong một tháng ông bán được 130 xe cũ.

Mặt khác, những đại lý lớn hơn cũng bắt đầu thực hiện những hình thức mua bán tương tự. AutoNation, chuỗi đại lý nhượng quyền thương mại xe mới chi tới 500 triệu USD để mở chuỗi cửa hàng chỉ dành cho xe đã qua sử dụng. Cửa hàng đầu tiên ở Corpuss Christi (bang Texas) mở ra vào tháng 5. Công ty cũng cố gắng tạo sự thoải mái khi khách hàng sử dụng dịch vụ mua bán xe cũ. Những cửa hàng nhượng quyền thương mại xe mới của thương hiệu này đang có những mẫu xe cũ đồng nhất, giá ổn định, và cam kết sửa chữa hoặc công khai các vấn đề mà các loại xe cũ gặp phải.

“Khách hàng sẽ yên tâm mua xe cũ khi họ biết đang mua xe với mức giá hợp lý. Thị trường xe cũ rất có tiềm năng và đồng thời cũng đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng”, Marc Cannon, phó phòng marketing của AutoNation cho biết.

Một bãi để xe đã qua sử dụng ở Reading, bangPennsylvania.

Người Mỹ chi khoảng 38,5 triệu USD cho xe đã qua sử dụng trong năm 2016, gần với số liệu của 2015. Các loại xe được mua rất đa dạng, từ xe cũ có tuổi thọ trên 20 năm đến những loại xe mới chỉ được chạy vài lần.Những loại xe thường được mua là xe sử dụng dưới 3 năm và thường mới chạy được chưa tới 80.000 km, được đảm bảo bởi các đại lý nhượng quyền thương mại. Các đại lý thường thêm khoản bảo hiểm so với bảo hiểm gốc của xe. Đó là hình thức mua chiếc 4Runner của McNabb.

Khi nhu cầu tăng, tương tự xe mới, giá của các loại xe cũ cũng tăng lên mức trung bình là 19.200 USD trong 2016. Nhưng các nhà phân tích cho rằng giá của xe cũ sẽ giảm do lượng hàng tồn kho tăng. Trong 2017 có khoảng 3,5 triệu xe với 2-3 năm tuổi đời sẽ trở lại và được bán với mức giá của xe cũ.

Điều thường thấy ở việc mua lại xe là khách hàng ít khi được giảm giá hoặc khuyến mãi như những người mua xe mới. Kể cả đối với các loại xe mới sử dụng được một hoặc 2 năm cũng ít khi có các tiện ích mới nhất. Vì vậy bạn cần cẩn thận khi mua lại xe cũ.

Tháng 2, Joe Codiroli, một nhà tư vấn bộ Quốc phòng tại Richmond (bang Virginia) tìm mua lại một chiếc Subaru Forester còn khá mới và muốn xe có gói trang bị an toàn Eyesight. Hệ thống này bao gồm chức năng điều khiển hành trình tiên tiến với công nghệ phanh tự động và cảnh báo điểm mù. Tuy nhiên chiếc Forester mà anh tìm thấy không có những chức năng này.

Trong khi đó, Codiroli phát hiện ra rằng Subaru đưa ra mức tài chính 0% cho mẫu Forester 2017. Vậy là vị khách này chọn xe màu đỏ, màu mà Subaru gọi là đỏ ngọc trai.

“Thực tế có sự chênh lệch vài nghìn đô giữa xe mới và xe đã qua sử dụng. Nhưng giá trị này mang lại một số tính năng có thêm và mức tài chính 0% khiến tôi chuyển sang mua xe mới”, Codiroli tâm sự.

Codiroli cảm thấy may mắn vì đã chọn những hệ thống an toàn mới nhất. “Nếu có một xe đột ngột cắt ngang đường trên cao tốc, xe của tôi sẽ giảm tốc độ từ từ và nhẹ nhàng. Nó dễ lái, và tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều”.