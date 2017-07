Thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã Sơn Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 15h chiều ngày 26/7, xe ô tô khách mang BKS 29B – 084.46 do anh Hoàng Anh Tuấn (trú tại Hà Nội) điều khiển chạy trên QL 15B theo hướng ngã ba Đồng Lộc – thị trấn Nghèn, khi đi đến địa phận xã Sơn Lộc đã đâm vào xe máy BKS 38C1 – 031.02, trên xe có anh Trần Sỹ Đức (SN 1993, trú tại thôn Đông Hành, xã Mỹ Lộc, Can Lộc) và một thanh niên chưa rõ danh tính chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến anh Trần Sỹ Đức tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Lộc phối hợp Công an huyện Can Lộc phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Quyền