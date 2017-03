Tới thời điểm này, hậu quả vụ xe khách rơi xuống vực Lào Cai đã làm 1 người chết, khoảng 22 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai

Tối 3/3, trao đổi với PV Báo Giao thông khi đang trên đường khẩn trương tới hiện trường vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực ở Lào Cai, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, báo cáo ban đầu, vụ tai nạn làm 1 người chết, khoảng 22 người bị thương.

“Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã nắm được thông tin vụ tai nạn và chỉ đạo đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia sớm có mặt ở hiện trường, phối hợp cùng địa phương và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Hiện Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã có mặt ở hiện trường”, ông Hùng cho hay.

Trước đó, thông tin với PV Báo Giao thôngtừ hiện trường vụ tai nạnxe khách rơi xuống vực khi đang lưu thông trên QL4D, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, đến thời điểm hiện tại, những người bị trong vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 500 giường Lào Cai.

"Vị trí xảy ra vụ tai nạn thuộc địa bàn xã Tòng Sành, huyện Bát Xát. Hiện lực lượng cơ động của công an tỉnh, lực lượng công an huyện và công an xã đang được huy động tối đa tìm kiếm mọi ngóc ngách xung quanh hiện trường để phát hiện sớm người bị nạn nhanh chóng đưa đi cứu chữa. Hiện chưa phát hiện trường hợp nào tử vong trong vụ tai nạn này", ông Khoa cho biết thêm.

Đại diện Sở GTVT Lào Cai cho biết, chiếc xe gặp nạn thuộc hãng xe County, chưa rõ thời điểm gặp tai nạn có bao nhiêu hành khách trên xe.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h45' chiều nay (3/3), chiếc xe khách BKS 29B - 011.22 đang lưu thông trên QL4D đến Km125+200 đường Lào Cai - Sa Pa (đoạn qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát) thì bất ngờ mất lái lao xuống vực, khiến nhiều người bị thương.

An Na