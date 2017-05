Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách giường nằm và xe ô tô con. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng, nhiều người trên xe khách hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 11/5 tại km 150+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm hãng Sao Việt BKS 29B... chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai di chuyển trên cao tốc va chạm với xe Ford Everest biển kiểm soát 21A... di chuyển chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến ô tô 7 chỗ bị hất mạnh vào lề đường, bẹp rúm đầu xe. Sau cú đâm mạnh, nam tài xế bị thương nặng, kẹt trong khoang lái. Còn xe khách giường nằm xoay ngang, chắn giữa hai làn cao tốc. Xe này cũng hư hỏng phần đầu xe. Nhiều hành khách văng khỏi giường nằm, bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một lãnh đạo Phòng tuần tra cao tốc - Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, vụ tai nạn xảy ra khiến nam tài xế trên ô tô con bị thương nặng, được người dân và hành khách kéo ra khỏi xế hộp, đưa vào viện cấp cứu. Hàng chục hành khách rời khỏi ô tô gặp nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị huy động tổ công tác phụ trách tại địa phận tỉnh Yên Bái phối hợp với công an địa phương bảo vệ hiện trường, cứu người gặp nạn và phân luồng phương tiện. Khi sự cố xảy ra khiến tuyến cao tốc bị tê liệt, các phương tiện không thể di chuyển. Rất may, vụ tai nạn không thiệt hại về người.

Tại hiện trường, xe ô tô giường nằm màu đỏ vỡ kính trước, hỏng cửa lên xuống. Phần kính phía đuôi xe cũng bị vỡ vụn. Xe ô tô con bị nát phần đầu nằm song song với xe giường nằm. Hành khách trên xe giường nằm được di chuyển sang một chiếc xe ô tô khác tiếp tục hành trình. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.