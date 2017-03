Chiếc xe khách giường nằm mất lái đâm trực diện ô tô tải ngược chiều khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Cận cảnh xe khách và xe tải đấu đầu nhau trên Quốc lộ 6A

Ngày 7/3, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách giường nằm và ô tô tải xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/3 trên Quốc lộ 6A, đoạn qua địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vào thời điểm trên, ô tô khách giường nằm loại 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát: 27B - 000.73 đang lưu thông trên Quốc lộ 6A theo hướng Hà Nội đi Sơn La, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái đâm thẳng vào đầu ô tô tải đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến hai tài xế xe khách và xe tải bị thương nặng, trong đó có một người bị gãy chân, hai phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu, hàng chục hành khách trên xe khách giường nằm bị một phen hoảng loạn tột độ. Rất may không có thiệt hại về người. Quốc lộ 6A đoạn qua địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu bị ùn tắc cục bộ một thời gian ngắn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Mai Châu đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, phân luồng giao thông và phối hợp với nhà xe đưa những hành khách trên xe khách lên một chiếc xe khác tiếp tục hành trình về nhà an toàn. Đại tá Minh cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân gây tai nạn do điều kiện thời tiết mưa phùn khiến mù xuất hiện trên đường làm hạn chế tầm nhìn của lái xe.

Hồng Quý