Chiếc ô tô loại 29 chỗ chở khách va chạm mạnh với xe container khiến lật nhào làm 10 người bị thương nặng.

Rạng sáng 16-4, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe khách tại ngã đường Thủ Khoa Huân – Mỹ Phước Tân Vạn (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An Bình Dương) khiến 10 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo container mang BKS 51D – 076.85 kéo rơ móc BKS 51R – 179.61 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, hướng từ Biên Hòa về TP Thủ Dầu Một. Khi đến ngã tư giao với đường Thủ Khoa Huân thì xảy ra va chạm với xe khách loại 29 chỗ mang BKS 51B- 192.58 do tài xế Trần Văn Tâm (44 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ ngã tư Bình Chuẩn về ra quốc lộ 13.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: VH.

Cú tông mạnh khiến xe khách bị hất văng sang bên kia đường, đâm sập cửa một tiệm bánh nằm bên lề đường rồi lật ngang. Vụ va chạm khiến tài xế xe khách, phụ xe Nguyễn Hoàng Sang (37 tuổi, quê Trà Vinh) và 8 hành khách khác bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo container bị nát đầu nằm ngay giữa ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn với Thủ Khoa Huân, dầu nhớt chảy tràn xuống đường, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Chiếc xe c chắn container ngang đường sau vụ va chạm mạnh với xe khách. Ảnh: VH.

Bên kia lề đường, chiếc xe khách lật nghiêng nằm chắn ngay trước cửa tiệm bánh.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ tai nạn.