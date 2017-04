Ngày nghỉ cuối tuần trước dịp tiết Thanh minh, lượng người đổ về nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì, Hà Nội) đông nghẹt khiến ôtô phải chui vào tận trong đỗ.

Một góc nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì, Hà Nội) sáng 2/4, các loại ôtô từ 4 đến 30 chỗ ngồi được phép vào hẳn bên trong đỗ do hai bãi trông giữ bên ngoài chật cứng.

Lối vào cổng, xe xếp hàng dài vài trăm mét. Một số ôtô trên đường quay ra gặp khó khăn.

Phí trông giữ ôtô là 20.000 đồng, không tăng so với ngày thường.

Hàng chục phút dừng đợi không đi nổi, nhiều tài xế phải nhảy khỏi xe xuống xem tình hình và tự phân luồng.

Do lối đi bị co hẹp, một chiếc xe 4 chỗ trong khi rẽ phải đã quệt vào chiếc Innova gây xước cả hai. Các tài xế đôi co mất 10 phút, không ai chịu nhường ai khiến phía sau bị ùn ứ.

Cảnh tượng xảy ra vào mỗi dịp tiết Thanh minh.

Khác với ngày thường, ôtô phải gửi tại bãi bên ngoài cổng, hôm nay nhiều nhóm, gia đình được đi hẳn ôtô vào tận gần mộ.

Tuy nhiên, để tìm được một chỗ đỗ xe cũng không đơn giản.

Một chiếc BMW cố gắng lách vào sát ngôi mộ của gia đình họ phía dưới chân đồi.

Nhiều xe phải đỗ từ xa trả các thành viên xuống đi bộ cả cây số. Nghĩa trang rộng lớn này có tới hơn 120.000 ngôi mộ.

Nhiều tài xế trót đỗ ôtô vào tận trong đến giờ muốn quay về chỉ còn cách chờ xe đỗ sau mình lùi ra trước.

Bên trong các khu mộ, nhiều gia đình quây quần sửa soạn lễ thắp hương cho người quá cố.

Gia đình anh Phan Mạnh Hùng ở phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) lên nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ người đã khuất. Anh cho biết từ nội thành lên đây mất hơn 2 giờ (gấp đôi bình thường) vì nhiều đoàn xe nối đuôi nhau rất đông trên quốc lộ 32.

Theo quan niệm của người Việt Nam, dù ai đi đâu, ở đâu đến dịp Thanh minh tháng 3 âm lịch họ cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ, cùng nhau ngồi bên mâm cơm sum họp gia đình.

Những ngôi mộ thời điểm này sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới. Đó là những tâm đức của người đang sống đối với người đã khuất.

Thanh minh tuy không phải là cái Tết lớn, nhưng gắn liền với đạo đức, với bổn phận con người Việt Nam - bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước.

Đây chính là ngày để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên.

Hàng nghìn ngôi mộ sáng nay đều được thắp hương với những mâm hoa quả, rượu, xôi, giò, thuốc lá... trang trọng.

Một gia đình dâng lên người quá cố cả chục hộp bánh ngọt với nhiều tiền vàng hàng mã, quần áo giấy.

Các điểm nghỉ chân có bóng mát chật cứng người trưa 2/4.

Nghĩa trang Yên Kỳ ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Thanh minh là tiết thứ năm trong "nhị thập tứ khí" và đã được người phương Đông coi là một lễ tết hàng năm. Tiết Thanh minh đến sau lập xuân 45 ngày. Theo nghĩa đen, thanh là khí trong, còn minh là sáng sủa. Khi tiết xuân phân qua, những cơn mưa bụi của trời xuân đã hết, bầu trời trở nên quang đãng, sáng sủa là sang tiết Thanh minh.

Theo quy ước, tiết Thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 dương lịch. Năm nay, tiết Thanh minh bắt đầu từ đầu tháng 4 và kéo dài đến đầu tháng 5. Theo phong tục, vào dịp tiết Thanh minh nhớ về cội nguồn, nhiều gia đình tổ chức tảo mộ, làm bánh trôi, bánh chay.

Trường Giang