Sáng nay, hàng trăm tài xế tiếp tục lái xe qua cầu Bến Thủy 1 (nối liền tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An) phản ứng về việc thu phí bất hợp lí.

Chủ phương tiện ô tô phản ứng vì cho rằng, không sử dụng tuyến đường tránh Vinh kéo dài gần 25km mà vẫn phải trả phí.

Ách tắc giao thông, trạm thu phí mở cửa miễn phí

Từ 8h sáng, nhiều chủ phương tiện đã tập trung tại đầu cầu Bến Thủy để ký đơn kiến nghị, huy động tiền lẻ để tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư Cienco4 dời trạm thu phí Bến Thủy.

Ách tắc giao thông, trạm thu phí Bến Thủy mở cửa cho xe ô tô đi qua miễn phí.

Sau khoảng hơn 2 tiếng chuẩn bị, khoảng 100 xế hộp đi đến trạm thu phí Bến Thủy 1 dùng tiền lẻ để mua vé qua cầu với mục đích “câu giờ” phản đối trạm thu phí.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã huy động tối đa lực lượng, để đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc.

Tuy nhiên, nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng... mua vé qua cầu khiến giao thông ùn tắc.

Dùng tiền lẻ mua vé qua cầu.

Tiền rơi vung vãi giữa trạm thu phí Bến Thủy 1.

Để giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa cho phương tiện qua cầu.

Đến hơn 11h, đoàn xe phản đối đã rời trạm thu phí, giao thông được ổn định.

Cũng trong sáng nay, nhiều người đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi nhà đầu tư Cieco4 yêu cầu không thu phí tại những người không tham gia sử dụng đường BOT.

Cần minh bạch BOT cầu Bến Thủy 1 và 2

Dù được giảm giá vé 50% cho người dân 4 huyện, thị, thành xung quanh cầu Bến Thủy nhưng người dân vẫn tiếp tục yêu cầu không được thu phí qua cầu Bến Thủy 1.

Nhiều ý kiến cho rằng, cầu Bến Thủy 1 đã hết thời gian thu phí; cầu Bến Thủy 2 là chủ trương Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.

Lực lượng Cảnh sát vất vả điều phối giao thông ở địa phận Nghệ An.

Việc thu phí BOT giữa hai cầu Bến Thủy 1 và 2 là chưa rõ ràng, minh bạch.

Người dân lập luận, cả về lý và tình thì nhà đầu tư thu phí ở cầu Bến Thủy 1 là không có cơ sở.

Do vây, sáng nay tình trạng các tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua cầu Bến Thủy lại tái diễn. Còn chính quyền Nghệ An chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm?

Quốc Huy - Văn Bình