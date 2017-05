Do tránh xe ngược chiều và không làm chủ tốc độ, chiếc xe Toyota Fortuner chở 4 người Trung Quốc đã lao xuống vực sâu hơn 10 m.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17.5 tại km231, quốc lộ 18A, thuộc thôn Tân Trung, xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Thời điểm trên, chiếc xe ô tô Toyota Fortuner biển số 29A – 223.81, do anh Trần Khắc Duy, 25 tuổi, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh điều khiển hướng Tiên Yên - Móng Cái, khi tránh xe ngược chiều đã rơi xuống vực .

Vụ tai nạn khiến 5 người mắc kẹt trong xe , trong đó có 4 người là khách du lịch mang quốc tịch Trung Quốc, chiếc Toyota Fotuner bị biến dạng.

Các lực lượng chức năng kịp thời có mặt đưa người bị thương cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đầm Hà. Công an huyện Đầm Hà cũng đã tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thực hiện các thủ tục với người nước ngoài và điều tiết giao thông.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Quang Bình, Trưởng công an huyện Đầm Hà cho biết, trong 4 nạn nhân nhập viện thì có 1 người bị thương tương đối nặng, 3 người chỉ xây xát nhẹ. Đến ngày 18.5 những người bị thương đã ra viện. "Bước đầu chúng tôi xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe Fortuner non kinh nghiệm không làm chủ tốc độ khi gặp tình huống bất ngờ", ông Bình cho biết.

Lã Nghĩa Hiếu