Ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe ô tô đâm vào đám đông người đi bộ tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York ngày 18/05.

Thông tin từ Sở phòng cháy chữa cháy thành phố cho biết lái xe có dấu hiệu say rượu hoặc thuốc và đã bị tạm giam. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của những người bị thương ra sao.

Cảnh sát cho biết đây không phải hành động khủng bố. Hàng trăm nghìn người, phần lớn là khách du lịch, thường xuyên qua lại khu vực Quảng trường Thời đại tại trung tâm thành phố New York mỗi ngày.

Chiếc "xe điên" khiến ít nhất một người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Hiện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với cảnh sát New York điều tra làm rõ vụ việc. Cảnh sát trưởng James O’neill, thuộc Sở cảnh sát New York cho biết: "Lái xe là nam giới 26 tuổi được xác định là Richard Rojas, một cư dân của Bronx đã bị bắt ngay tại hiện trường. Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, người này đã bị bắt giữ vài lần và hai trong số đó là lái xe trong tình trạng say xỉn. Các nhà điều tra đang xem xét những vi phạm của người này trước kia. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên, ở thời điểm này như ngài Thị trưởng nói, không có dấu hiệu vụ việc có liên quan đến khủng bố".

Các nhân viên điều tra tin rằng, người điều khiển xe gây tai nạn trước đó đã sử dụng chất kích thích. Một số nhân chứng cho hay, sau tai nạn, người lái xe dường như đã tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị những người xung quanh giữ lại để chờ cảnh sát tới xử lý. Được biết, nạn nhân duy nhất thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này là nữ giới, 18 tuổi./.

Phạm Huân/VOV-Washington