Đang lưu thông xe tải bất ngờ lao sang làn đường ngược lại tông hàng loạt phương tiện khiến người đi xe máy văng tứ tung vào chiều 21.7.

17h, xe tải BKS: 51C 16498 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi còn cách ngã tư Miếu Ông Cù khoảng 100m (thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì xe lao sang làn đường ngược lại tông liên tiếp 2 xe máy và ô tô 12 chỗ.

Cú tông mạnh khiến những người đi trên xe máy văng tứ tung, trong đó đôi nam nữ bị văng lên vỉa hè nằm bất động, riêng những người trên ô tô 12 may mắn thoát nạn nhưng một phen kinh hoàng. Sau tai nạn, các nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường các phương tiện đều bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Đến gần 19h cùng ngày, CSGT thị xã Thuận An vẫn đang lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường.

Cũng lúc 17 chiều nay, thanh niên (khoảng 25 tuổi) chạy xe máy chở mẹ ruột lưu thông trên Quốc lộ 13, khi đến đoạn thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe khách khiến cả hai ngã xuống đường. Người mẹ tử vong tại chỗ, thanh niên may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hoảng loạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong trên Quốc lộ 13 (thị xã Thuận An) vào chiều nay