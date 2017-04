Sau khi gây tai nạn chết người ở TP Việt Trì (Phú Thọ), chiếc xe đầu kéo bỏ chạy qua nhiều tỉnh thành. Lực lượng CSGT Quảng Nam đã vây bắt.

Đại tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng CSGT, Công an Quảng Nam hôm nay cho biết đơn vị vừa bắt giữ xe đầu kéo BKS 79C-077.90 kéo theo rơ-moóc BKS 79R-004.58, chạy theo hướng Bắc Nam.

Chiếc xe đầu kéo bị bắt giữ sau khi trốn qua hàng loạt tỉnh thành

Đây là chiếc xe gây tai nạn chết người từ đêm 19/4 ở TP Việt Trì rồi bỏ trốn. Phòng CSGT Quảng Nam nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, yêu cầu rà soát, tìm kiếm.

Trong quá trình tuần tra trên QL1A, tổ công tác thuộc CSGT Quảng Nam đã phát hiện xe đầu kéo nói trên, sau đó ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tài xế khai tên là Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa), cùng phụ xe là Nguyễn Lê Huy (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hòa, Nha Trang).

Lực lượng CSGT Quảng Nam sau đó đã bàn giao các đối tượng và phương tiện cho Công an TP Việt Trì để xử lý.

Truy đuổi xế hộp bỏ chạy sau khi va chạm với thai phụ

Sáng nay, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho hay đang phối hợp làm rõ vụ va chạm giữa một xe ô tô với xe máy do một thai phụ điều khiển, khiến thai phụ này bị thương.

Hiện trường vụ xế hộp va chạm thai phụ rồi bỏ chạy

Trước đó khoảng 19h45 tối qua, tại tuyến đường ĐT 615 đoạn qua thôn An Hòa (xã Tam An, huyện Phú Ninh) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô BKS 38A-134.26 với xe máy BKS 92N9-8516 do chị Huỳnh Thị Hoài Thương (35 tuổi, trú thôn Cẩm khê, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển chạy theo hướng Tam Lộc - Tam Kỳ.

Vụ va chạm khiến chị Thương (đang mang thai) bị thương. Tài xế ô tô không xuống giúp đỡ chị Thương, mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng CSGT đã truy đuổi xe ô tô nói trên. Đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), lực lượng CSGT phát hiện chiếc xe nói trên bị nổ lốp, đang được sửa chữa bên đường.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và yêu cầu chủ xe là Trần Quốc Việt (38 tuổi, trú xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về trụ sở làm việc.

Cao Thái