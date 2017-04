Số người Việt mua xe vẫn tăng mạnh trong tháng 3, đặc biệt với xe du lịch. Các loại xe nhập khẩu là lựa chọn hàng đầu do giá rẻ, ưu thế về chất lượng, trong khi xe lắp ráp trong nước bán chậm, sẽ tiếp tục phải giảm giá để cạnh tranh và giải phóng hàng tồn kho.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán ô tô toàn thị trường Việt Nam trong tháng 3/2017 đạt 26.872 xe, tăng 52% so với tháng 2 và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng cộng, các DN đã tiêu thụ được 26.872 xe các loại trong tháng 3/2017, bao gồm 16.805 xe du lịch, 8.278 xe thương mại và 1.789 xe chuyên dụng.

So với tháng 3/2016, xe ôtô du lịch có mức tăng trưởng doanh số đạt 23%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 13%. Đặc biệt, xe lắp ráp trong nước giảm 1%, trong khi xe nhập khẩu tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều

Xét tổng thể, mức tăng trưởng 8% toàn thị trường so với cùng kỳ không phải là cao, tuy nhiên nếu xét riêng phân khúc xe du lịch, thì thấy có mức tăng khá ấn tượng: so với tháng 3/2016, mức tăng đạt 23%, còn nếu so với tháng 2/2017 thì tăng tới 67%.

Đặc biệt, nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh, trong khi xe lắp ráp trong nước theo xu hướng giảm.

Nhận xét về mức tăng trưởng cao của xe du lịch, ý kiến từ một số DN ô tô cho biết, lo ngại tiêu thụ ô tô giảm mạnh do người tiêu dùng đợi sang 2018 mua xe cho rẻ có lẽ là thừa. Với mức tăng trưởng mạnh của xe du lịch trong tháng 3, cho thấy khách hàng Việt Nam vẫn quyết định mua xe ngay, không chờ đợi tới 2018.

Nguyên nhân là do trong ba tháng đầu năm, ô tô đã giảm mạnh giá bán, khiến thị trường sôi động và kích cầu người tiêu dùng. Nhiều mẫu ô tô đã giảm giá hàng chục cho đến cả trăm triệu đồng, kéo mặt bằng giá xe ngày càng xuống thấp. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho thấy các cơ quan chức năng quyết tâm hạn chế xe nhập khẩu.

Lo ngại năm 2018 chính sách thay đổi, xe nhập khẩu sẽ bị hạn chế, vì vậy nhiều người đã không chờ đợi và quyết định mua ngay vào thời điểm bay giờ.

Nhiều mẫu xe ô tô vẫn giảm giá

Bước sang tháng 4/2017, một loạt các mẫu xe lại được giảm giá mạnh hàng chục triệu đồng. Trường Hải tiếp tục giảm giá các mẫu xe Mazda từ 5 tới 50 triệu đồng.

Hyundai Thành Công ưu đãi cho mẫu Santa Fe mức 70 triệu đồng, Elantra 50 triệu đồng.

Isuzu giảm giá từ 10-20 triệu đồng cho mẫu SUV MU-X tùy phiên bản. Với mẫu Pick up D-Max khách hàng sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, từ 13-17 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Mitsubishi có quà tặng trong tháng 4 trị giá 8 triệu đồng cho tất cả các dòng xe, riêng Pajero Sport bản xăng 4x2 AT có quà tặng lên tới 80 triệu đồng.

Nissan không giảm giá trong tháng 4, tuy nhiên vẫn giữ nguyên mức ưu đãi của tháng 3, mua xe X-Trail được ưu đãi tới 100 triệu đồng, Sunny 35 triệu đồng, Teana 20 triệu đồng, Navara 45 triệu đồng...

Toyota, Honda, Suzuki, Ford,... không có chương trình chính thức từ hãng, nhưng ở hầu hết các đại lý vẫn giảm giá hấp dẫn cho khách hàng. Suzuki giảm giá bán mẫu Vitara khoảng 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Honda CR-V có mức giảm tới 100 triệu đồng, Civic 40 triệu đồng. Toyota Vios giảm 30 triệu đồng, Altis giảm 40 triệu đồng, Camry 60 triệu đồng.

Trong số các mẫu xe "đại hạ giá", có nhiều sản phẩm được lắp ráp trong nước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đang giảm. Ngoài nguyên nhân một số mẫu xe lắp ráp đã ngừng và chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc, có lý do người tiêu dùng vẫn ưa chuộng xe nhập khẩu hơn.

Trong khi đó, giá xe nhập khẩu cũng đang giảm mạnh. Điều này khiến cho tiêu thụ xe lắp ráp trong nước gặp khó khăn, một số DN đang có lượng xe tồn kho cao. Dự báo, thời gian tới, giá xe lắp ráp trong nước còn giảm mạnh để cạnh tranh và giải phóng tồn kho.

Trần Thủy