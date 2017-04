Sau khi tài xế bỏ trốn, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1 cá thể hổ có trọng lượng hơn 180kg. Tuy nhiên, chiếc xe cứu thương mang BKS ở Nghệ An vẫn chưa xác định được do ai sở hữu.

Ngày 8/4, ông Lưu Đình Cừ, Chánh văn phòng sở Y tế Nghệ An cho biết, chiếc xe mang BKS: 37A - 031.15 dán mác cứu thương, bị CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện chở xác hổ, không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cứu thương của sở Y tế Nghệ An. Vì thế, sở y tế Nghệ An khẳng định đây là một xe gắn mác cứu thương của tư nhân, hoạt động "chui".

Theo dữ liệu trích xuất từ CSGT tỉnh Nghệ An, chiếc xe mang BKS: 37A - 031.15 được đăng kiểm tại trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3702S, mang nhãn hiệu Hyundai, được kiểm định từ ngày 21/12/2016. Chủ xe là bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú xóm 4, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe dán mác cứu thương được xác định giả mạo

Liên hệ với bà Nguyễn Thị Nguyệt, hiện đang công tác ở bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, được biết, chiếc xe nói trên bà đã bán cách đây khá lâu.

“Vì không sử dụng nữa nên tôi đã bán cho anh Ngô Tất Thành, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Còn anh Thành dùng xe làm gì thì tôi không rõ”, bà Nguyện nói.

Tiếp tục tìm gặp anh Thành, người này lại thông tin cũng đã bán chiếc xe này cho một người tên Trung, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Lần tìm liên hệ với anh Trung, anh này cho biết đã bán xe cho anh Trương Văn Trường, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, anh Trường bán cho một người tên Hải, trú ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Một điều lạ, mặc dù đã qua tay nhiều người nhưng không một ai sang tên đổi chủ cho chiếc xe này. Theo những người trên giải thích, do từ đầu xe đã được dán mác cứu thương, vì không có bệnh viện để đăng ký nên không thể thay đổi.

Điều này đồng nghĩa, từ khi đưa vào sử dụng cho đến khi CGST tỉnh Thanh Hóa phát hiện, chiếc xe mang BKS 37A-031.15 vẫn hoạt động dưới danh nghĩa xe cứu thương mà không có một cơ quan, đơn vị nào kiểm tra.

Cá thể hộ bị CSGT tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, khi đang làm nhiệm vụ tại Km509, đoạn qua huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 3, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ô tô cấp cứu mang BKS: 37A - 031.15 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra nhưng tài xế đã tăng ga bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát đuổi theo, tài xế xe cứu thương sau đó lao xe vào vệ đường rồi mở cửa xuống, bỏ trốn vào rừng.

Kiểm tra xe, lực lượng cảnh sát phát hiện bên trong là 1 cá thể hổ đã chết có trọng lượng hơn 180kg đã được ướp lạnh và đựng trong bao tải.

