ANTĐ Khoảng 11h15, ngày 29/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Mộc Bài, xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn khiến đầu xe container bị quay ngược và hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, xe container BKS 92C-081.36 kéo theo rơ móc BKS 92R-001.85 do tài xế Phạm Duy (SN 1983, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tại nạn.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải BKS 92C-054.83 do anh Kiều Quốc Sỹ (SN 1967, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều phía trước đột ngột dừng lại để bốc dỡ hàng. Do bất ngờ nên tài xế xe container phanh gấp khiến đầu xe bị quay ngược rồi lao lên vỉa hè trước một nhà dân. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong nhưng đầu xe container bị hư hỏng.

Đầu xe container bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Thăng Bình (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với CSGT huyện Quế Sơn nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.