Khi dừng chờ lưu thông do phía trước có sự cố tắc đường, xe ôtô 4 chỗ của Công an Bình Thuận bị xe tải tông mạnh và đẩy xe này chui vào gầm xe tải phía trước.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, hỗ trợ chiến sỹ công an bị thương. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo báo cáo của Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26/7, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 86A-001.17 thuộc Phòng PH41 - Công an Bình Thuận lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì dừng chờ lưu thông, do phía trước có sự cố tắc đường.

Bất ngờ xe tải biển kiểm soát 89C-133.68 do Đỗ Ngọc Chiến (sinh năm 1986, trú tại Hà Nam) điều khiển đã từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe và đẩy xe này chui vào gầm xe tải phía trước.

Vụ tai nạn làm xe công an bị hư hỏng nặng; hai người ngồi trên xe tử vong là Thượng tá Nguyễn Viết Liên, Phó trưởng phòng PA88 Công an Bình Thuận và Thiếu tá Nguyễn Tiến Ích, Đội trưởng thuộc Phòng PA71 Công an Bình Thuận.

Hai người còn lại là Nguyễn Vũ Bình Nguyên , cán bộ Phòng PH41 Công an Bình Thuận, và Nguyễn Đình Hải, cán bộ Phòng PA88 Công an Bình Thuận, bị thương.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

[Hơn 4.760 người chết vì tai nạn giao thông trong bảy tháng đầu năm]

Sáng 27/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Nam cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh hăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thăm hỏi động viên hai chiến sỹ công an bị thương và hỗ trợ với số tiền 4,2 triệu đồng/người, đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 9,4 triệu đồng. Ông Phạm Văn Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ nạn nhân điều trị./.