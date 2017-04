- Giá xe Chevrolet đang được giảm 10-70 triệu đồng để kích cầu mua xe trong bối cảnh các thương hiệu khác như Toyota, Honda, Ford…cũng đồng loạt giảm mạnh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện mẫu xe nhỏ hạng A Chevrolet Spark có mức giảm từ 10-20 triệu đồng với các phiên bản xe du lịch 5 chỗ và gần như không giảm với 2 bản Van 2 chỗ. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 3 tháng đầu năm, dù doanh số chỉ đạt 722 xe nhưng Spark vẫn có được mức tăng tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó Chevorlet Aveo đồng loạt giảm 30 triệu đồng với cả 2 phiên bản, giá bán thực tế tại đại lý từ 429 -465 triệu đồng. Tương tự như Spark, dù chỉ bán được 504 xe nhưng Aveo có mức tăng tới 56% so với cùng kỳ năm 2016.

Chevrolet Trax 2017

Mẫu xe chủ lực về doanh số và được đánh giá cao hàng đầu của Chevrolet tại Việt Nam thời điểm này là xe hạng C Chevrolet Cruze có mức giảm giá khá lớn, từ 50-60 triệu đồng tùy phiên bản. Theo VAMA, doanh số của Chevrolet Cruze trong 3 tháng qua đạt 864 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vẫn nằm trong top 5 xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam nhưng Cruze có doanh số chỉ bằng khoảng 1/4 so với đối thủ dẫn đầu Mazda3.

Trong tháng 4 này, xe đa dụng Orlando và crossover Captiva chỉ có mức giảm nhẹ từ 15-24 triệu đồng. Xe bán tải Colorado là mẫu xe Chevrolet được giảm giá cao nhất hiện nay, với mức giảm từ 30-70 triệu đồng tùy phiên bản, giá bán thực tế còn từ 599 – 769 triệu đồng. Đây là mẫu xe được kỳ vọng nhiều nhưng doanh số bán vẫn chưa được như mong đợi. 3 tháng đầu năm nay, Colorado đạt doanh số 268 xe, tăng 66% so với cùng kỳ và lọt vào top 5 xe bán tải bán chạy nhất thị trường nhưng chưa bằng 1/10 doanh số hơn 3.000 xe của đối thủ đứng đầu Ford Ranger.

Riêng mẫu xe SUV đô thị cỡ nhỏ Trax chỉ giảm được khoảng 10 triệu đồng trong tháng 4 này. Ưu việt về mọi mặt so với đối thủ EcoSport nhưng giá bán cao được cho là nguyên nhân khiến Chevrolet Trax có doanh số khá khiêm tốn, chỉ đạt 173 xe sau 3 tháng bán hàng, tương đương gần 60 xe mỗi tháng.

Hải Phong