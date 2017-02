Chiếc xe ben đang lưu thông bất ngờ bị container tông vào đuôi rồi lật ngửa trên QL1.

Chiếc xe ben chở cát lật ngửa bụng trên QL1.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 15h30’ chiều 28/2, xe ben BKS: 57L-3721 do tài xế (chưa rõ danh tính) lưu thông trên QL1 hướng từ vòng xoay An Lạc quận Bình Tân về cầu vượt Thủ Đức. Khi gần đến cầu vượt An Sương thì bất ngờ bị một xe container tông từ phía sau. Do cú va chạm quá mạnh đã chiếc xe ben tiếp tục lao tới đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa trên dải phân cách.

Tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng phần đầu, nằm lật ngửa phơi bụng lên trời, một đoạn dải phân cách dài khoảng 2m bị hất tung. Riêng tài xế xe ben bị chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời khám nghiệm hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vĩnh Phú