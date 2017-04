Trên đường từ nơi làm việc trở về nhà trọ, nữ công nhân không may bị xe ben hàng chục tấn mang logo “tứ quý 9” cán tử vong tại chỗ.

Đến tối nay 20/4, hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ben đeo logo “tứ quý 9” cán chết nữ công nhân trên địa bàn TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới được nhà chức trách giải quyết xong. Thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện Đa khoa Dĩ An để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ TNGT làm nữ công nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó khoảng gần 17h cùng ngày, 1 phụ nữ (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Đồng Tháp, chạy trên đường ĐT743A hướng từ QL1 về thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Khi vừa qua khỏi ngã 3 Tân Vạn khoảng 100m (thuộc phường Bình Thắng, TX Dĩ An), xe máy do người phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ben loại hơn 10 tấn, mang biển số 90C-046.., phía trên đầu xe có logo ký hiệu “9999” lưu thông cùng chiều.

Chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn đeo logo "tứ quý 9" tại hiện trường.

Vụ va chạm làm người phụ nữ té xuống đường, lọt vào gầm và bị bánh xe tải cán chết tại chỗ.

Rất đông người dân chứng kiến vụ việc.