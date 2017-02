Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 28/2 tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến 1 thai phụ và con gái tử vong, 5 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 17h chiều ngày 28/2 tại đường ĐT767 đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chiếc xe ben cán hàng loạt xe máy làm 2 người tử vong tại chỗ (trong đó có một phụ nữ mang thai), 5 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, chiếc xe ben biển kiểm soát 60C – 069.18 do tài xế Tại Quang Hạnh (ngụ ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) điều khiển lưu thông trên đường ĐT767 theo hướng huyện Vĩnh Cửu đi Trảng Bom thì bất ngờ tông liên hoàn vào bốn xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1981) điều khiển chở theo con là Hà Hoài Bảo Ngọc (sinh năm 2008), anh Đồng Dân Soái (sinh năm 1975) điều khiển chở theo con là Đồng Dân Từ (sinh năm 2009), xe do chị Bùi Thị Thúy Nga (sinh năm 1980) điều khiển chở theo con Nguyễn Đức Thiện (sinh năm 2009).

Cả 6 người cùng ngụ tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và xe do anh Nguyễn Khắc Cường (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc cùng chiếc xe gây tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thùy Trang (đang mang thai sắp sinh) và cháu Hà Hoài Bảo Ngọc tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nhiều xe máy hư hỏng nặng. Tài xế điều khiển xe ben sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo kịp thời giữ lại.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Xuân Lượng/VOV-TP HCM