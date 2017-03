Vụ tai nạn khiến lái xe bán tải tử vong tại chỗ, hai người khác ngồi cùng trên xe bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô khách và ô tô bán tải khiến 3 người thương vong

Ngày 27/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra nguyên nhân một vụ TNGT vừa xảy ra khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20h ngày 26/3, ô tô khách BKS 22B – 005.63 chạy tuyến Tuyên Quang – Nghệ An do lái xe Trần Anh Tuấn (trú tại Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đang lưu thông trên Quốc lộ 2 theo hướng từ Tuyên Quang về Phú Thọ. Khi đi đến khu vực Km 23, thuộc địa phận thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bất ngờ va chạm với ô tô bán tải BKS 88C – 042.23 do lái xe Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Mạnh Hùng, điều khiển xe bán tải tử vong tại chỗ, hai người khác ngồi cùng xe là anh Trần Ngọc Hoàn và Sầm Xuân Hùng (cùng trú tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu; hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận thông tin vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Đoan Hùng và lực lượng chức năng địa phương tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Quý