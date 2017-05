Sau khi xây 13 phòng trọ nhỏ, tú bà đưa gái mại dâm về đây để phục vụ khách có nhu cầu. Mỗi lượt vào “vui vẻ” khách phải trả số tiền là 200.000 đồng.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án 125MD triệt phá ổ mại dâm tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do Đinh Thị Thủy (SN 1975) làm chủ.

Đinh Thị Thủy tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An liên tục nhận được thông tin về việc tại nhà nghỉ của Đinh Thị Thủy, trú tại xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, Chuyên án 125MD đã được thành lập để đấu tranh.

Qua quá trình đấu tranh, vào khoảng 21h45’ ngày 14/5/2017, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang tại nhà nghỉ của Đinh Thị Thủy, ở các phòng số 1, 2, 4 và phòng 6 nhà nghỉ có 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đinh Thị Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Đinh Thị Thủy đã cho xây phía sau nhà 13 phòng nhỏ theo kiểu phòng trọ.

Thay vì cho khách thuê trọ, Thủy thường xuyên nuôi ăn, ở từ 8 đến 10 cô gái sẵn sàng bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Khi nào có khách mua dâm, Thủy thu mỗi khách 200.000 đồng cho một lần bán dâm, sau đó chi cho gái bán dâm 100.000 đồng, số còn lại thì Thủy giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN