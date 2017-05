Ngày 17-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua và bàn phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giai đoạn 2017 - 2020. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từ năm 2011 đến năm 2016, hai địa phương đã có nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, du lịch, xúc tiến thương mại, nông nghiệp... Hà Nội đã ký Bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm với 14 tỉnh, thành phố trọng điểm phía bắc, bao gồm tỉnh Lào Cai; tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp của thành phố tham gia hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa Hà Nội và các tỉnh vùng Tây Bắc. Tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa của Hà Nội xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, xây dựng tuyến du lịch Hà Nội - Lào Cai; khảo sát một số điểm, tuyến du lịch Tây Bắc để hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt sau khi tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoàn thành đi vào khai thác từ năm 2014. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2013, ngành nông nghiệp Hà Nội đã ký Thỏa thuận hợp tác về “Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (RAT)” với Lào Cai và bảy tỉnh, thành phố phía bắc; đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn cho bốn cơ sở của tỉnh Lào Cai để cung cấp sản phẩm nông sản cho Hà Nội; cử các đoàn cán bộ thực hiện chương trình hợp tác xúc tiến thương mại nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phối hợp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhất trí chỉ đạo tăng cường hợp tác trên bảy lĩnh vực. Trong đó, hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Thành phố Hà Nội giúp đỡ tỉnh Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Hà Nội và Lào Cai sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị và doanh nghiệp hai địa phương đẩy mạnh liên kết đầu tư sản xuất hàng hóa nông nghiệp chất lượng, công nghệ cao. Hà Nội tiếp tục giới thiệu, giúp đỡ các doanh nghiệp Lào Cai đưa nông sản hàng hóa vào thị trường và tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực thương mại - công nghiệp - xúc tiến đầu tư, Hà Nội giới thiệu doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Lào Cai trong các lĩnh vực giày da, may mặc, chế biến nông sản, thực phẩm; tạo điều kiện đưa sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của Lào Cai vào hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tại Hà Nội, cũng như giúp đỡ Lào Cai thành lập Trung tâm tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hai địa phương cũng sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, y tế… Tiếp tục hợp tác trong phát triển sản phẩm du lịch, thống nhất triển khai xây dựng tuyến du lịch Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa trở thành tuyến du lịch kiểu mẫu của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, sự hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội mỗi bên. Tuy nhiên, kết quả hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai địa phương. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, Hà Nội và Lào Cai cần tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, liên kết đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch. Các sở, ban, ngành hai địa phương cần chủ động gặp gỡ, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để mang lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ giúp đỡ từ một đến hai xã của tỉnh Lào Cai đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.