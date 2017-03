Theo Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất xây dựng quý 1 theo giá hiện hành ước tính đạt 225.800 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực nhà nước đạt 17.100 tỉ đồng, khu vực ngoài nhà nước đạt 196.800 tỉ đồng và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.900 tỉ đồng. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 91.600 tỉ đồng, công trình kỹ thuật dân dụng đạt 72.000 tỉ đồng... Nếu theo giá so sánh năm 2010, giá trị sản xuất xây dựng quý 1 năm nay ước tính tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước, riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,1%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở tăng 10,7%. Bên cạnh đó, số liệu cho thấy trong số 26.478 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý 1 thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp mới tăng 55% và số vốn đăng ký tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

M.Phương