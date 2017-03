“Có tư tưởng 'dễ làm, khó bỏ' đối với những vụ việc này. Vụ việc phức tạp, khó làm thì thôi cứ đình chỉ cái đã. Dư luận không lên tiếng, lãnh đạo không quan tâm chỉ đạo thì “chìm xuồng”, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên Nguyễn Thái Học nói.

Nên để nữ điều tra viên hỏi nạn nhân

Chiều nay, hai Ủy ban của Quốc hội tiếp tục làm việc với 9 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của trẻ em tiếp tục thảo luận về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em”.

Toàn cảnh cuộc họp

Bà Ninh Thị Hồng (Hội Bảo vệ quyền trẻ em) cho rằng: Các thủ tục tiếp xúc với trẻ em là nạn nhân chưa thân thiện khiến trẻ em sợ hãi khi điều tra viên là nam giới, dùng các từ ngữ người lớn chỉ bộ phận cơ thể để hỏi các em...

"Thủ phạm đã là nam giới rồi, người điều tra cũng là nam giới, các cháu sợ quá rồi, không nói được", bà Hồng nói.

Thêm nữa, vẫn còn tình trạng người phạm tội là người có địa vị xã hội hoặc là người thân, quen của cán bộ lãnh đạo nên một số việc bị chìm xuồng.

Bà Ninh Thị Hồng

"Tôi nhận được cú điện thoại, tố cáo việc một em bé người Mông bị xâm hại tình dục dẫn đến chảy máu. Nhưng người tố cáo yêu cầu không được tiết lộ danh tính của mình. Chị này cho biết người phạm tội là con bí thư huyện ủy.

Vụ việc bị ba người dân nhìn thấy, chúng tôi đã xác minh và có công văn gửi cơ quan công an. Các anh khởi tố tội dâm ô, tôi chất vấn vì sao lại là tội dâm ô thì các anh ấy trả lời do dùng tay. Tôi nói với chủ tịch của tôi là: "Thôi, dâm ô cũng được chị ạ, khởi tố là may rồi”.

Bà Hồng cho rằng, việc không quyết liệt trong xử lý những vụ việc này còn do nhiều xã, phường vẫn còn giữ bệnh thành tích.

Cũng theo bà Hồng, án xâm hại trẻ em cần có quy trình đặc biệt. Điều tra viên phải có kinh nghiệm, tránh để nạn nhân hoảng sợ, làm tổn hại tinh thần của các cháu một lần nữa. Nên đào tạo các điều tra viên nữ có kinh nghiệm xử lý những vụ việc này, để hỗ trợ tinh thần cho các cháu.

Dư luận không nhắc đến thì để “chìm xuống”

Đại biểu Nguyễn Thái Học, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên cho hay, có những vụ án cơ quan điều tra vào nhưng sau đó không xử lý được, đình chỉ, khi báo chí lên tiếng, lãnh đạo cấp cao chỉ đạo lại xử lý được.

Ông cho rằng, có tư tưởng “dễ làm, khó bỏ” đối với các vụ án này. Có những vụ việc phức tạp, khó làm thì cứ đình chỉ đã. Dư luận không lên tiếng, lãnh đạo không không quan tâm chỉ đạo thì “chìm xuồng”. Nếu lãnh đạo lên tiếng thì làm tích cực.

Các vụ án xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện, hoạt động tiếp nhận thông tin tố giác, điều tra, truy tố, xét xử phải theo một quy trình đặc biệt, phù hợp tới tâm lý, lứa tuổi của các em.

Ông dẫn chứng ngay vì sao sau khi cơ quan điều tra lấy lời khai của em bé nạn nhân ở Cà Mau, khi về em bé uống thuốc tự tử? Nạn nhân 13 tuổi đã chết.

"Ông thủ trưởng cơ quan điều tra gửi đình chỉ vụ án dẫn đến em bé uất ức, tự tử. Các anh khẳng định có tội phạm, sẽ khởi tố. Vậy cơ quan đã đưa ra quyết định không khởi tố vụ án dẫn đến cháu bé tự tử thì xử lý thế nào?

"Tôi từng tiếp xúc với nạn nhân, khi gia đình phát hiện, tố giác rồi thì hậu quả còn kinh khủng, nặng nề hơn nhiều so với khi chưa tố giác. Bởi nạn nhân sau đó không biết phải đối mặt với hàng xóm, láng giềng, bạn bè trang lứa như thế nào", ông Học nói tiếp.

Theo đại biểu, cách đây 5 năm, UB Thường vụ QH giám sát đã có kết luận, nêu 5 nguyên nhân, 8 giải pháp nhưng bây giờ xem lại thì những tồn tại, hạn chế vẫn còn đó.

Thái Bình