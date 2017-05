Gia đình bán thịt heo 20 năm nay ở chợ Lương Văn Can nên chị Hoa cho rằng mình phải đuổi người bán thịt heo thời vụ đi bằng cách đổ luyn và phân lên phản thịt heo của đối thủ.

Sáng 12-5, có mặt ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Tổ trưởng tổ quản lý chợ, ông Phượng tiếp chúng tôi, cho biết: “Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 11-5, tại khu vực quầy hải sản. Chị Xuyến và chị Hòa ở huyện Kiến Thụy, đã bán tôm cá ở chợ Lương Văn Can 3-4 năm nay.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, do thịt heo ở quê quá rẻ nên chị Xuyến đã quay ra bán thịt heo ở chợ. Sáng 11-5, chị Nguyễn Thị Hoa, con gái chủ một quầy thịt heo nổi tiếng của chợ cùng bà giúp việc đã dùng luyn và phân đổ lên phản thịt heo của chị Xuyến. Sự việc sau đó được báo lên công an phường. UBND phường, Công an phường Máy Tơ sau đó đến lập biên bản và giải quyết theo thẩm quyền”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một quầy thịt heo lớn ở chợ Lương Văn Can đổ đầy luyn và phân heo lên phản thịt heo của đối thủ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chị Nguyễn Thị Hoa là con gái của bà Vinh. Gia đình bà Vinh bán thịt heo hơn 20 năm ở chợ Lương Văn Can. Chị Đỗ Thị Xuyến (trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), nạn nhân trực tiếp của vụ việc cho biết: “Trước đây mấy ngày, gia đình bà Vinh có ra đe dọa chị em tôi nhưng chúng tôi vẫn bán thịt bình thường. Sáng 11-5, chị Nguyễn Thị Hoa, con bà Vinh cùng một người nữa đổ luyn và phân lên phản thịt của tôi khi tôi mới chuẩn bị bán hàng. Sự việc sau đó được các cơ quan chức năng vào cuộc. Nguyện vọng của tôi là các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người vi phạm. Tôi vẫn đi bán thịt bình thường vì xét thấy mình không làm gì sai”.

Chị Đỗ Thị Xuyến khẳng định chị vẫn đi bán thịt heo ở chợ Lương Văn Can và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm người gây ra vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Chủ tịch phường Máy Tơ, cũng cho biết: “Đây là sự việc rất đáng tiếc. Ngay khi xảy ra sự việc, UBND phường đã chỉ đạo công an phường làm việc quyết liệt. Đối với những hộ vi phạm pháp luật, sẽ phải xử lý nghiêm minh”.