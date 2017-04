CQĐT Công an huyện Thạch Thất đang điều tra làm rõ đối tượng hành hung bác sĩ Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất.

Ngày 17/4, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ đối tượng hành hung bác sĩ Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thạch Thất vào ngày 16/4.

Nhận được thông tin, lực lượng công an sở tại đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 16/4, bác sĩ Lê Quang D. (SN 1983, Phó khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thạch Thất) bất ngờ bị người nhà bệnh nhi hành hung ngay tại Phòng Hành chính khoa Nhi của bệnh viện.

Vụ việc được xác định, ngày 16/4, bác sĩ D. (trưởng kíp trực thời điểm trên) và người nhà bệnh nhi xảy ra mâu thuẫn vì lý do bệnh nhi nhập viện từ cách đó 3 ngày và chẩn đoán điều trị viêm họng, tiêu chảy do Rota virus nhưng không có tiến triển.

Sau khi biết kết quả, người nhà đề nghị chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng bác sĩ D. cho rằng bệnh nhi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bệnh viện nên không cần thiết chuyển tuyến.

Đến khi bác sĩ D. đồng ý, cúi xuống ký giấy cho chuyển lên tuyến trên thì bất ngờ bị người nhà của bệnh nhi dùng cốc đánh vào đầu, khiến bác sĩ này bất tỉnh, chảy máu.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an sở tại đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất tìm hiểu, điều tra làm rõ vụ việc. Đối tượng hành hung bác sĩ là C.N.G cũng đã được công an đưa về trụ sở làm việc để điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN