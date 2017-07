Hiện tại, chưa biết khi nào số xác này sẽ được trả về quê của khủng bố IS vì nhiều lí do.

Xác khủng bố IS sau một trận càn.

Xác của hàng trăm tay súng IS đang được cất giữ ở nhà xác tại Libya sau khi phiến quân này đụng độ với quân chính phủ tháng 12 năm ngoái. Chính quyền Libya đang kêu gọi trả lại xác khủng bố IS về nước để tổ chức an táng.

Hầu hết số khủng bố IS bị giết sau trận càn tại thành trì Sirte, một bãi biển của Libya giáp Địa Trung Hải, theo Reuters.

Các tay súng khủng bố có quốc tịch Ai Cập và Sudan, đang khó có thể trở về quê nhà vì chính quyền các nước này không muốn tiếp nhận số xác trên. Reuters cho rằng chính quyền các quốc gia này không muốn nhận vì sợ lộ ra chính xác có bao nhiêu công dân cải đạo và thề trung thành với khủng bố IS.

Quan chức tại Tunisia đánh giá ít nhất 3.000 công dân đã rời quê hương gia nhập các nhóm khủng bố IS tại Iraq, Syria và Libya. Một quan chức Libya cho biết chính quyền nước này đã chụp ảnh xác và thu thập mẫu DNA để tiện việc chuyển giao xác.

Khủng bố IS chiếm thành phố Sirte hồi năm 2015 và chỉ bị đánh bật khỏi đây hồi tháng 12 năm ngoái khi quân Libya tràn vào. Tuần trước, đài Fox News cho biết bất chấp quân IS sụt giảm số lượng nghiêm trọng trên chiến trường, thủ lĩnh tối cao của nhóm này vẫn sống. Tên Abu Bakr al-Baghdadi được cho là vẫn lẩn trốn tại Syria hoặc Iraq.

Tướng Mỹ Raymon Thomas, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm, nói rằng quân đội nước này suýt chút nữa thì tóm gọn Baghdadi. Tuy nhiên, một nguồn tin để lộ ra ngoài đã khiến tên trùm khủng bố trốn thoát.

“Thách thức với chúng tôi là những chiến thuật, quy trình chống khủng bố được thảo luận quá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Cần cho người dân Mỹ hiểu rằng điều này rất ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi”, tướng Thomas nói.