Danh tính nhóm 8 tên côn đồ xông vào cửa hàng thời trang chém người đã được xác định. Hiện công an đang trưng cầu kết quả giám định thương tích đối với nạn nhân.

Liên quan đến vụ “ nhóm giang hồ chém người ở cửa hàng thời trang Sài Gòn” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân, TP.HCM đã xác định và tiến hành mời làm việc 8 đối tượng trong băng nhóm nói trên.

Bước đầu các đối tượng nói trên thừa nhận đã tham gia vụ truy sát, tấn công làm 1 người bị thương tích nặng xảy ra đêm 7/5 tại 1 cửa hàng quần áo thời trang Kiều Liên, số 91 đường Lộ Tẻ, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân.

Diễn biến vụ truy sát người kinh hoàng trong cửa hàng thời trang được camera an ninh ghi nhận

Nạn nhân bị thương tích được xác định là anh Nguyễn Văn C (SN 1996, quê Thanh Hóa). Hiện anh C vẫn đang điều trị vì thương tích nặng ở đầu, vai, đứt gân tay phải…

Tuy nhiên các đối tượng khai nhận, vụ truy sát là do nhận dạng nhầm anh C với 1 người mà chúng có mâu thuẫn trước đó.

Bước đầu Công an làm rõ, đêm 7/5 sau khi tan tiệc nhậu, Trương Quốc Dũng (SN 1979, ngụ Q.Phú Nhuận) cùng 5 người bạn rủ nhau đến nhà một người bạn khác tiếp tục tăng 2. Đến trước nhà số 83 đường Lộ Tẻ, gặp Nguyễn Thanh Trong (SN 1987, quê Trà Vinh) trước đó từng đánh 1 thành viên trong nhóm của Dũng nên dừng lại để…kiếm chuyện.

Nhóm của Dũng xông vào đánh hội đồng Trong thì thanh niên này chạy vào cửa hàng thời trang của Trong ngay trên đường Lộ Tẻ lấy ra 2 thanh kiếm tự chế cùng 2 người bạn đánh trả nhóm của Dũng. Hậu quả Dũng bị chém trọng thương và nhóm của Dũng tháo chạy. Dũng được nhóm bạn đưa vào bệnh viện Quốc Ánh ở Q.Bình Tân điều trị thương tích.

Hung khí gây án được cơ quan công an thu giữ

1 người trong nhóm của Dũng, là Phạm Thanh Vũ (SN 1988, quê Cà Mau, tạm trú Q.Bình Tân) đã huy động thêm 7 người khác mang theo nhiều hung khí đến đường Lộ Tẻ để truy tìm nhóm của Trong trả thù.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo thời trang Kiều Liên, nhóm do Vũ chỉ huy nhìn thấy anh C đang cùng các nhân viên dọn dẹp cửa hàng. Do nhìn nhầm anh C là Trong nên Vũ chỉ đạo cả nhóm xông vào truy sát, gây ra vụ đâm chém kinh hoàng mà camera an ninh ghi nhận lại được.

Hiện cơ quan Công an cho phép gia đình bảo lãnh 8 đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối với anh C nhằm có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

