Tối 22/7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi) và 3 nghi can đang bỏ trốn để điều tra vụ đâm chết 2 nạn nhân tại quán karaoke Kington.

Ngoài ra, công an còn triệu tập 16 nghi can khác để lấy lời khai về cuộc hỗn chiến. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 khẩu súng cùng nhiều mã tấu được xác định của nhóm nghi can.

Được biết, Phúc và 3 nghi can khác đang bỏ trốn làm bảo vệ tại quán karaoke Kington.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 21/7, anh Nguyễn Đức B. (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phạm Duy Th. (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cùng 6 người bạn đến quán karaoke Kington trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, Hóc Môn hát đến tối.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Đến khoảng 19h, nhóm khách ra tính tiền để đi về thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán. Sau đó, khi thấy mâu thuẫn, bảo vệ của quán bèn vào can thì tiếp tục xảy ra ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến , B. và Th. đã bị Phúc cùng 3 bảo vệ của quán dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người. Sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Hiện, công an đã bắt tạm giam Phúc và ra lệnh truy bắt 3 nghi can liên quan.

Dương Hạnh