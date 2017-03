Hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 5/6 nạn nhân tử vong trong hai vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 48 vào chiều ngày 31/3.

Trong ngày 31/3, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khiến 6 người tử vong.

Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 3 người.

Theo thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải làm 3 người tử vong gồm: Bà Phạm Thị Huê (SN 1971, ngụ khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), bé Vi Mạnh Hảo (SN 2016, ngụ xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và một phụ nữ chưa rõ danh tính.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy làm 3 người trên xe máy tử vong được xác định gồm: Anh Nguyễn Đình Chính (SN 1984), Nguyễn Đức Quang (SN 1979) và Yên Văn Tùng (SN 1990). Cả 3 người này cùng trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h20’ trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải Howo và chiếc xe khách đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, 3 người trên xe tử vong tại chỗ.

Sau đó khoảng 20’, cũng trên quốc lộ 48 cách hiện trường vụ tai nạn nói trên khoảng hơn 1km, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khác. Vào thời điểm trên một chiếc xe tải bất ngờ bị nổ lốp tông thẳng vào chiếc xe máy chở 3 người dân. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN