Hình ảnh chị bán thịt lợn gầy gò, khắc khổ ngồi thẫn thờ sau khi phản thịt của mình bị kẻ xấu hất chất bẩn khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Công an đã xác định được danh tính những người gây nên sự việc.

Ngay khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại hình ảnh chị bán thịt lợn cùng phản thịt bị hất chất bản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Dư luận càng bức xúc hơn khi giá thịt lợn hiện đang rớt thê thảm, đẩy người nuôi lợn vào tình cảnh khốn đốn.

Theo một số người dân, sự việc trên xảy ra ở khu vực chợ Lương Văn Can (Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng). Người phụ nữ bán thịt lợn tên Xuyến, ở một huyện ngoại thành. Do giá lợn quá thấp, chị Xuyến đã mổ lợn của nhà đem ra chợ Lương Văn Can bán với giá 45.000 đến 50.000 đồng/kg.

Việc chị bán thịt lợn với giá rẻ hơn trong chợ đã tạo cạnh tranh về giá với một số chủ sạp thịt ở đây. Cho rằng chị Xuyến bán phá giá, ảnh hưởng đến công việc làm ăn, 2 mẹ con một chủ sạp thịt lợn khác đã đổ cả xô chất bẩn vào phản thịt của chị Xuyến.

Không riêng gì người trong chợ Lương Văn Can, trên các trang mạng xã hội, đa phần mọi người đều bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi vô đạo đức của những kẻ đã gây nên sự việc trên.

Phản thịt lợn bị đổ chất bẩn.

Thông tin riêng cho PV ANTT, phía Công an đã xác định được danh tính những người gây nên sự việc trên.

Đến chiều 11/05, Công an phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra về vụ việc.

Tân Nhật