Thấy một bao tải bị bỏ gần cầu Phú An, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nhiều người dân đồn thổi bên trong chứa thi thể người. Đến khi khám nghiệm, công an xác nhận đó chỉ là xác chú chó đang phân hủy.

Vụ việc gây náo loạn cả khu dân cư nói trên xảy ra vào chiều 23/3 tại khu vực gần cầu Phú An, đoạn đường Nguyễn Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, lúc 15h30’ chiều 23/3, một số người dân sống tại khu vực trên ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc theo hướng gió. Mùi hôi thối càng khó chịu hơn khi về chiều. Đi kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện một chiếc bao tải bị bỏ gần cầu Phú An và từ đây lời đồn thổi về một vụ án mạng kinh hoàng vứt xác phi tang lan ra khiến không ai dám đến gần.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đồn thổi trong bao tải chứa thi thể người.

Người dân đã trình báo sự việc đến công an địa phương. Tổ công tác thuộc Công an Q.Bình Thạnh ngay sau đó có mặt tại hiện trường xử lý. Tuy nhiên lời đồn thổi về một vụ án mạng kinh hoàng đã lan ra khiến cho hàng trăm người dân ở khu vực kéo đến vây kín hiện trường. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng công an phải cử cán bộ điều tiết, phân luồng giao thông.

Người dân tụ tập đông đúc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Chi tiết khiến cho nhiều người dân suy đoán trong bao tải chứa thi thể người là bởi gần bao tải có bịch xốp, bên trong có hai chiếc áo sơ mi nam và ba ổ bánh mì. Nhưng sau khi khám nghiệm bên trong bao tải, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM xác nhận đó chỉ là xác một chú chó đang trong quá trình phân hủy.

Sau khi khám nghiệm xong, công an cho biết trong bao tải là xác chú chó đang phân hủy.

Một cán bộ Công an Q.Bình Thạnh cho biết, sau khi thông báo xác chú chó trong bao tải là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối, đông đảo người dân theo dõi cuộc khám nghiệm đã giải tán, không còn tụ tập cản trở giao thông.

Phương Anh Linh