Đó là ý kiến của ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Cty Thủy điện Hòa Bình - trước câu hỏi của PV Báo Lao Động về những thiệt hại của người dân do việc xả lũ gây nên liệu có được đền bù.

Cá chết bởi hồ Hòa Bình xả lũ. Ảnh: NC

Báo Lao Động ngày 22.7 đã đưa tin, sau khi Cty thủy điện Hòa Bình (TĐHB) mở 3 cửa xả lũ, hàng trăm tấn cá nuôi lồng của các hộ dân ở lưu vực sông Đà thuộc các tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ đồng loạt “lăn ra chết”. Thiệt hại ban đầu sơ bộ lên tới hàng chục tỉ đồng.

Điều đáng nói là những thiệt hại này của người dân khó có cơ hội được đền bù, bởi việc mở cửa xả lũ của Thủy điện Hòa Bình “đúng quy trình” và thiệt hại của người dân là “ngoài mong muốn”.

Sáng 23.7, ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Cty Thủy điện Hòa Bình - cho biết: Cty Thủy điện Hòa Bình thực hiện lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện xả lũ theo quy trình. Trong mùa lũ, chính Tổng Giám đốc của EVN cũng không thể quyết định được việc xả lũ hay không, mà phải theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) theo quy trình vận hành điều tiết liên hồ chứa.

“Trưởng BCĐ Nguyễn Xuân Cường đã ký lệnh cho Giám đốc Thủy điện Hòa Bình xả lũ, Tổng Giám đốc EVN cũng không thể can thiệp vào việc này được. Việc xả lũ là theo đúng quy trình” – ông Đặng Trần Công khẳng định.

Ông Đặng Trần Công cũng từ chối bình luận về việc đền bù hoặc hỗ trợ đối với các chủ có các lồng bè cá bị chết do tác động của việc xả lũ và liên tục khẳng định: Cty Thủy điện Hòa Bình thực hiện đóng mở cửa xả đang trong mùa lũ chính vụ, theo đúng quy trình của Thủ tướng ban hành, trực tiếp theo lệnh của BCĐ Trung ương về PCTT.

Về vấn đề này, trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động, ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN Việt Nam - cũng nêu quan điểm: Trong mùa mưa lũ, theo quy định các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Hồng phải có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối lệnh điều hành của BCĐ Trung ương về PCTT. Còn về việc EVN Việt Nam có kế hoạch hỗ trợ các hộ dân nuôi cá lồng bị chết trên lưu vực sông Đà do ảnh hưởng của đợt xả lũ vừa qua tại thủy điện Hòa Bình, ông An cho rằng cần trao đổi với BCĐ Trung ương về PCTT.

Tiếc rằng, khi trao đổi với ông Trần Quang Hoài – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, câu hỏi này không được làm sáng tỏ.

L.V