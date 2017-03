4 học sinh khi di chuyển trong sân trường đã bị cây xanh đổ đè trúng, gây thương tích.

Cây xanh đổ trong khuôn viên trường THPT Chu Văn An khiến 4 học sinh bị thương

Khoảng 8 giờ hôm nay 31.3, một cây xà cừ cổ thụ trong khuôn viên Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị bật gốc khi mưa lớn, gió to khiến 4 học sinh của trường này bị thương.

Thời điểm trên, mưa lớn và gió giật mạnh khiến một cây xà cừ cổ thụ bị bật gốc, đổ xuống sân trường Chu Văn An. Lúc này, một số học sinh lớp 10 của trường đang di chuyển giữa các dãy phòng học đã bị cây xanh đè trúng. Trong đó, có 4 học sinh (3 nữ, 1 nam) bị thương được đưa bến Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Xanh-Pôn cấp cứu ngay sau đó.

Một cây xanh gẫy đổ trên đường Phan Huy Chú, đè vào ô tô sáng nay 31.3

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An cho biết, trong số 4 học sinh bị thương, có 1 nữ sinh bị thương nặng nhất khi gãy cả tay và chân, 3 học sinh còn lại bị chấn thương phần mềm ở lưng, tay chân. Hiện Ban giám hiệu trường Chu Văn An đang có mặt tại bệnh viện cùng gia đình chăm sóc các học sinh bị thương do cây xanh đè trúng.

Lãnh đạo trường THPT Chu Văn An cho biết thêm, vừa qua nhà trường đã tiến hành chặt tỉa cành cây trong trường để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, trong đó có cây xà cừ bị đổ hôm nay.

Cũng trong cơn mưa lớn sáng nay, một cây xanh trên đường Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bị bật gốc đè vào 2 tô đang đỗ bên đường. Trong đó, 1 ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng ở phần nắp capô, ô tô còn lại chỉ bị trầy xước. Tiếp nhận thông tin, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đã tới hiện trường thu dọn cây xanh bị gẫy đổ, đảm bảo lưu thông cho tuyến đường.

Minh Chiến - Hà An