Vừa đến TP.HCM vào trưa 16/4, nhóm nhạc Hàn Quốc Infinite chỉ nghỉ ngơi ít giờ trước khi đến thẳng phim trường. Trước đó, hàng trăm fan đã tập hợp để chào đón nhóm nhạc thần tượng đến từ xứ kim chi.

Để đáp lại tình cảm cuồng nhiệt của khán giả, Woohyun đứng trên cửa sổ, liên tục vẫy tay chào khán giả.

Giọng ca điển trai của nhóm còn làm nhiều hành động đáng yêu như thả tim, hôn gió đến những người yêu mến mình phía dưới khiến fan liên tục hét vang tên thần tượng.

Nhóm Infinite lên sân khấu tập luyện rất đúng giờ.

Bảy chàng trai liên tục hát và nhảy 4 ca khúc Back, Bad, Thank you, The Eye trong trang phục thoải mái, năng động.

Khuya 16/4, sau khi biểu diễn trong một chương trình, Infinite nhanh chóng di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về Hàn Quốc ngay trong đêm. Tuy chỉ lưu lại dải đất hình chữ S đúng một ngày nhưng sự thân thiện, gần gữi cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp của nhóm đã giúp họ thêm lần nữa chiếm trọn trái tim từ người hâm mộ Việt Nam. Nguồn ảnh: Thanh Tung Ngo

