Kỹ xảo của Wonder Woman khiến một số nhà hoạt động nữ quyền phật ý.

Trong truyện tranh của DC Comic, Wonder Woman được coi là một trong những nữ chiến binh xinh đẹp và quyền lực nhất. Lấy cảm hứng từ hình tượng này trong bom tấn Batman vs Superman, mới đây nhà sản xuất đã tung trailer tiếp theo về bộ phim Wonder Woman sắp ra mắt khán giả toàn cầu.

Theo đó, Wonder Woman - do Gal Gadot thủ vai công chúa Diana được hé lộ một phần sức mạnh và sắc đẹp của nữ siêu anh hùng này. Bộ phim sẽ kể về hành trình nàng công chúa vùng Amazon rời bỏ hòn đảo quê nhà để trơ thành siêu anh hùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trailer cũng ngay lập tức bị chê vì chi tiết vùng nách của nữ anh hùng trắng bất thường.

Nhân vật Wonder Woman trở thành trung tâm của các tranh cãi ngoài lề

Các khán giả cho rằng, hình ảnh của Wonder Woman trong phim hàm chứa tiêu chuẩn phi thực tế cho cái đẹp. Nếu để ý sẽ thấy rõ, vùng dưới cánh tay của nhân vật trong phim đã được kĩ thuật viên cố tình chỉnh sửa và sử dụng hiểu ứng làm màu da nơi này sáng hơn cả cơ thể.

Bình luận về chi tiết này, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đồng loạt đưa ra những quan điểm của riêng mình. Blogger HuffPost UK, Kristy Baines nhận xét: “Mặc dù tôi rất vui mững khi một người phụ nữ tuyệt vời, mạnh mẽ và độc lập đang là tâm điểm trong làng điện ảnh, nhưng theo quan điểm của tôi, vùng da dưới cánh tay đã bị photoshop và đẩy chủ nghĩa nữ quyền lùi xuống chứ không phải là một bước tiến”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm về chi tiết này trong trailer

Không nghiêm trọng như nhận xét trên, nhiều người bày tỏ quan điểm theo cách hết sức hài hước. Họ cho rằng việc tranh cãi về việc nữ chiến binh có vùng da dưới cánh tay trắng bất thường như vậy cũng chỉ là một sự cố nhỏ trong kĩ xảo điện ảnh, rõ ràng nó không ảnh hưởng tới nội dung phim hay tới vấn đề nữ quyền như nhiều người đã khái quát hóa.

Ảnh chế về nhân vật Wonder Woman trong quan điểm một số khán giả

Tài khoản Twitter mattson tomlin đăng tải bức ảnh về Wonder Woman và hài hước chỉ quan điểm về kì vọng nữ chiến binh trong phim phải có vùng lông nách tự nhiên hơn. Cũng có thể vì quá yêu mến nhật vật này nên cộng đồng người xem đang vướng vào một cuộc tranh cãi chưa từng có tiền lệ.

Một bức hình hài hước về nhân vật Wonder Woman

Nhân vật Wonder Woman được họa sĩ Harry G Peter vẽ nên khi lấy cảm hứng từ bạn học và thực tế trong các tác phẩm truyện tranh thì nhân vật này cũng không có lông nách. Chẳng biết đây có phải là một chiêu PR sản phẩm của nhà sản xuất hay không, nhưng chỉ mới đăng tải lên Youtube ít ngày mà trailer của bộ phim đã thu hút gần 1 triệu lượt xem.

Nữ diễn viên Gal Gadot vào vai Wonder Woman

Hình ảnh Wonder Woman trong phim

Nữ chính trong phim thực sự vô cùng quyến rũ và gợi cảm

Đạo diễn của phim, Patty Jenkins cho biết phim dự kiến ra rạp vào tháng 6 năm nay.

Trailer mới nhất gây tranh cãi của bom tấn Wonder Woman: