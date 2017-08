Các chàng trai WANNA ONE đang khiến các fan đứng ngồi không yên với những khoảnh khắc "cực nhọ" trong show thực tế riêng của mình.

Dù chưa debut nhưng sức nóng của WANNA ONE đang khiến các fan sục sôi chờ đợi với những clip nhá hàng từ các show truyền hình mà nhóm sẽ xuất hiện. Mới đây, 11 chàng trai đã cho ra mắt show thực tế riêng chính thức của mình mang tên WANNA ONE GO, tổng hợp những hoạt động của họ từ khi rời khỏi Produce 101 đến khi chính thức debut.

Bộ ảnh debut đáng yêu của 11 chàng trai WANNA ONE.

Kim Jae Hwan là thành viên đầu tiên xuất hiện với bộ mặt ngẩn ngơ.

Biểu cảm ngại ngùng của WANNA ONE trước máy quay.

Không khiến các fan thất vọng, mở đầu các chàng trai đã khiến các fan hâm mộ thích thú với hình ảnh mặt mộc, tóc tổ chim vô cùng đáng yêu. Biểu cảm ngại ngùng của các chàng trai khi bị máy quay tia trúng nhanh chóng khiến tất cả các fan girl “rụng tim”.

Anh chàng Hwang Minhyun vẫn đẹp ngời ngời.

Biểu cảm đáng yêu của các chàng trai.

Teaser chương trình thực tế riêng WANNA ONE GO của các chàng trai.

“Thánh lầy” Ji Sung với quả đầu tổ chim.

Mĩ nam sexy Kang Daniel giới thiệu về 11 chàng trai.

Hình ảnh ghi hình cho Mv debut của WANNA ONE.

Tử Lâm