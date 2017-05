Gong Yoo chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong dự án "Goblin".

Lễ trao giải Baeksang Art Awards 2017 vừa diễn ra tại trung tâm COEX, Samsung-dong, Seoul (Hàn Quốc) với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Suzy, Yoona, Kim Ha Neul, Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Gong Yoo…

Được ví như giải Oscar của Hàn Quốc, các hạng mục trong Baeksang Art Awards luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm nay, hạng mục gây chú ý nhất là Phim xuất sắc nhất được trao cho The Wailling (mảng điện ảnh) và Dear My Friends (mảng truyền hình).

Chiến thắng của Dear My Friends khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi cái tên được dự đoán nhiều nhất những ngày qua chính là Goblin. Trước đó, Goblin đã lập kỷ lục rating (12.924%) khi phát sóng trên đài tvN, thậm chí còn tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc cũng như các nước trong khu vực. Trong khi đó, Dear My Friends chỉ đạt rating trung bình 5.066%. Nhiều người lý giải Dear My Friends giành chiến thắng nhờ ý nghĩa nhân văn được truyền tải trong bộ phim.

Không giành được giải Phim xuất sắc nhất, nhưng Goblin thu về 2 giải thưởng khác, trong đó có một giải Daesang giành cho biên kịch Kim Eun Sook và Nam diễn viên xuất sắc nhất trao cho Gong Yoo.

Gong Yoo giành được giải thưởng lớn nhờ vai diễn trong Goblin.

Để giành được giải thưởng này, nam diễn viên phải đối đầu với những đối thủ nặng ký là Park Bo Gum (Moonlight Drawn By Clouds), Nam Goong Min (Chief Kim), Jo Jung Suk (Jealousy Incarnate) và Han Suk Kyu (Romantic Doctor Kim).

Trượt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất nhưng Park Bo Gum cùng bạn diễn Kim Yoo Jung trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds nhận được giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất. Đây là hạng mục được quyết định dựa trên bình chọn của khán giả.

Ở mảng điện ảnh, người nắm giữ giải thưởng này là 2 thần tượng "đá chéo sân" đến từ SM là Yoona và Do Kyung Soo.

Danh sách giải thưởng của Baeksang Art Awards:

Mảng điện ảnh:

- Daesang: Đạo diễn Park Chan Wook - The Haindmaiden

- Phim xuất sắc nhất: The Wailling

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Kim Ji Woon - The Age of Shadows

- Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Yeon Sang Ho - Train to Busan

- Kịch bản xuất sắc nhất: Yoon Ga Eun - The World of Us

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Song Kang Ho - Age of Shadows

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Son Ye Jin - The Last Princess

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Ui Sung - Train to Busan

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim So Jin - The King

- Nam viên mới xuất sắc nhất: Ryu Jun Yeol - The King

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Sang Hee - Our Love Story

- Diễn viên được yêu thích nhất: Do Kyung Soo, YoonA

Mảng truyền hình:

- Thành tựu trọn đời: Kim Young Ae (1951 - 2017)

- Daesang: Biên kịch Kim Eun Sook - Goblin

- Phim xuất sắc nhất – Dear My Friends

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoo In Sik - Romantic Doctor, Teacher Kim

- Kịch bản xuất sắc nhất: No Hee Kyung - Dear My Friends

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Gong Yoo - Goblin

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Seo Hyun Jin - Another Oh Hae Young

- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Min Seok - Doctors

- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Se Young - Laurel Tree Tailors

- Phong cách thời trang ấn tượng nhất: Kim Ha Neul - On the Way to the Airport

- Ngôi sao giải trí xuất sắc nhất: Yang Se Hyung, Park Na Rae

- Chương trình giải trí xuất sắc nhất: My Ugly Duckling

- Chương trình giáo dục/ văn hóa xuất sắc nhất: JTBC War of Words

- Diễn viên được yêu thích nhất: Park Bo Gum, Kim Yoo Jung

Lan Phương