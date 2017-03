Kẻ lái chiếc Fortuner tông hỏng xe của cảnh sát, vừa bỏ chạy vừa rải chông ngăn cản truy đuổi nhưng cảnh sát bất chấp nguy hiểm, rượt bắt bằng được nghi phạm chở ma túy.

21h30 ngày 18/3, tại Trạm thu phí trên QL6 thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy (C47 Bộ Công an) triển khai mật phục vây bắt một xe ôtô Fortuner chở ma túy song bị chống đối quyết liệt.

Nghi phạm lái chiếc xe bị truy đuổi đã tông vào lực lượng cảnh sát khiến ít nhất một ôtô công vụ bị hư hỏng phần đuôi. Tài xế bỏ chạy theo hướng từ Xuân Mai về Hà Nội và rải chông ngăn cản đoàn xe cảnh sát đuổi theo. Cảnh sát phải nổ súng liên tiếp ở trạm thu phí, bắn thủng lốp.

Dù vậy, tài xế xe Fortuner vẫn bỏ chạy, qua trạm thu phí chừng 5km, đến xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, gặp chốt và rào chắn phục sẵn của nhà chức trách, chiếc xe mất lái, lật nghiêng. Hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm với trang bị áo chống đạn đã khép vòng vây, bắt được một người đang quyết liệt chống cự.

Khám xe, cảnh sát thu 100 bánh heroin và 247 triệu đồng.

Trước đó, 16h cùng ngày, lực lượng cảnh sát trên cũng phá chuyên án ma túy lớn, bắt 2 người, thu 30 bánh heroin, ôtô Zace tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn.

Chiều nay, 19/3, tại trụ sở Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình biểu dương thành tích và thưởng "nóng" 30 triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án.

Chiến công trên của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cũng được cư dân mạng cảm phục, hết lời động viên, ngợi ca: "Như phim hollywood", "Xin chúc mừng các anh đã phá được một chuyên án lớn", "Ủng hộ Cảnh sát mạnh tay với thể loại này, chúng đã gây ra biết bao nhiêu nỗi đau cho xã hội...", "Cảm ơn các anh chúng tôi ghi nhận công sức của các anh vì nhân dân giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng hi sinh thân mình trong cuộc chiến chống tộ phạm ma túy hết sức cam go này!"...

P. Luật (tổng hợp)