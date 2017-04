Doug Revolta muốn thử độ bền của chiếc Renault Kwid có giá xuất xưởng tương đương 80 triệu đồng nên quyết định lái xe từ Ấn Độ đến Pháp.

Bạn có bao giờ tự hỏi một chiếc xe đô thị giá rẻ có thể chịu đựng được quãng đường tối đa là bao xa? Mới đây, một chiếc Renault Kwid trị giá 3.000 bảng (tương đương 80 triệu) đã thực hiện chuyến vòng quanh thế giới từ nhà máy lắp ráp (Ấn Độ) đến nơi mẫu xe này được thiết kế (Pháp).

Doug Revolta, biên tập viên tờ Autocar đã thử sức với hành trình hơn 15.000 km để thử độ bền chiếc Renault Kwid.

Trên đường đi, đội của Autocar gặp rất nhiều khó khăn. Có lúc, dù tốc độ 90 km/h nhưng chiếc xe rung lắc rất mạnh, tiếng gió rít rất lớn và cần gạt nước như vô hiệu trước lớp tuyết dày cộm đóng trên kính chắn gió. Lúc đó, tài xế cười trấn an: “Tôi chỉ như đang lái xe ở Mumbai thôi mà!”

Đi cùng với Doug Revolta trên chiếc Renault Kwid còn có Rahul Kakar, trưởng bộ phận thử xe của Autocar Ấn Độ và cũng là người lái trong suốt 15.300 km.

Được thiết kế ở Pháp và lắp ráp ở Ấn Độ, Renault Kwid có mức giá khởi điểm khoảng 3.000 bảng. Chuyến hành trình bắt đầu từ Cổng Ấn Độ ở Delhi và kết thúc ở Arc de Triomphe (Paris).

Nếu bạn nghĩ chuyến đi này lố bịch, bạn đã đúng! Vượt qua hai lục địa có mùa đông rất lạnh với chiếc xe có giá tương đương bộ vành 20 inch của chiếc Ferrari 488 Spider cũng giống như bạn leo núi Kilimanjaro cao 5.800 mét chỉ với đôi dép lê vậy. “Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là chuyến dạo quanh châu Âu. Thực tế, tôi đã sai lầm,” Doug Revolta cho biết.

“Nhiều thành viên của Autocar Ấn Độ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyến hành trình này. Nhà quay phim Mritunjay Chakraborty đã ghi chép lại chuyến đi cho chương trình truyền hình của Autocar Ấn Độ kể từ khi bắt đầu ở Delhi. Anh ta là người ăn chay nhưng sau 10 ngày làm việc quá sức, anh ta đã trở lại ăn thịt với món cơm chiên trứng." Revolta kể lại.

Rahul cầm lái chiếc Kwid suốt quãng đường đi không có gì khó khăn. Năm ngoái, Rahul đã đi từ Ấn Độ đến Đức trên chiếc Audi Q7. “Tôi yêu chiếc xe nhỏ bé này, nhưng cùng nó vượt một chặng đường dài là một thử thách gian khổ” Rahul cho biết.

Cả đoàn chuẩn bị những thứ cho thời tiết -5 độ C nhưng khi đến Kazakhstan, nhiệt độ là -23 độ C. Nhiếp ảnh gia của đoàn thậm chí còn không bấm nổi nút chụp ảnh. Trước đó, nhiệt độ chỉ là 30 độ C ở Dehli và trong đoàn chưa ai gặp thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Một vấn đề đoàn gặp phải là luật giao thông riêng của mỗi quốc gia. Quãng đường từ Lithuania đến Kaunas dài 578 km nhưng đoàn phải mất cả ngày để vượt qua vì tốc độ cho phép chỉ là 90 km/h.

Chiếc Renault Kwid mà đoàn sử dụng được trang bị động cơ 3 xy-lanh, dung tích 1.0 lít. Renault Kwid trông khá giống với Hyundai i10 nhưng dài hơn và hẹp hơn. Tại châu Âu, cỗ máy nhỏ bé công suất 67 mã lực không có gì nổi bật ngoài mức giá rẻ, khoảng 4.000 bảng. Tuy nhiên, tại thiên đường xe giá rẻ Ấn Độ, Renault Kwid lại là một trong những mẫu xe đứng đầu doanh số.

Nội thất của Kwid làm bạn liên tưởng đến những mẫu xe có giá gấp đôi. Không gian ca-bin rộng rãi và thoải mái, hệ thống cảm ứng thông minh là tiêu chuẩn của Kwid. Vô-lăng nhẹ nhưng không mang đến cảm nhận tốt cho người lái.

Với bộ vành 13 inch và bộ lốp mỏng, Kwid gặp chút khó khăn khi di chuyển dưới trời tuyết và cả đoàn có lẽ phải quay về nếu không thay lốp dành cho mùa đông. Động cơ rung và phát ra tiếng ồn dù hộp số 5 cấp hoạt động khá trơn tru. "Nhưng hãy nhớ, đây là chiếc xe rẻ nhất thế giới và nó đã hoàn thành gần một nửa vòng trái đất". Doug Revolt nhấn mạnh.

Thượng Tâm