Một công trình xây dựng dân dụng ngay sát sân bay quốc tế Đà Nẵng sử dụng cần cẩu có giàn phun bê tông cao khoảng 25 m khiến 2 máy bay Vietnam Airlines phải thay đổi đầu hạ cánh.

Thông tin từ nhà chức trách sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 11-4 cho biết vừa xảy ra tình huống uy hiếp an toàn bay do vi phạm tĩnh không của công trình xây dựng dân dụng gần sân bay.

Một máy bay Vietnam Airlines đang trong quá trình hạ cánh - Ảnh minh họa

Cụ thể, 2 máy bay của Vietnam Airlines đến Đà Nẵng, có số hiệu VN112 và VN1910 khi đang tiếp cận hạ cánh tại đầu đường băng 35R thì Công ty Quản lý bay miền Trung phát hiện ngay sát sân bay có công ty xây dựng sử dụng cần cẩu, giàn phun bê tông có chiều cao có thể vượt giới hạn chướng ngại vật hàng không. Cơ quan đều hành không lưu đã báo cáo nhà chức trách hàng không, đồng thời đưa ra phương án cho máy bay đổi chiều hạ cánh theo hướng ngược lại tại đầu đường băng 17L để “né” cần cẩu.

Ngay sau đó, Cảng vụ hàng không miền Trung phối hợp với phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định công trình có khả năng vi phạm tĩnh không thuộc số nhà 21 Bình Thái. Tại thời điểm 2 máy bay số hiệu VN112 và VN1910 tiếp cận hạ cánh, công trình này đang sử dụng giàn phun bê tông có độ cao từ 22-25 m để đổ bê tông.

Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu công ty hạ thấp ngay giàn phun bê tông và lập biên bản với trường hợp này.

Qua xác minh, công trình xây dựng sử dụng giàn phun bê tông có chiều cao khoảng 22-25 m tại vị trí có cốt nền khoảng 1 0m. Khoảng cách từ vị trí giàn khoan đến dải bay khoảng 1.410 m, chiều cao của giàn phun vẫn nằm dưới bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng. Do đó doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính và được mời đến làm việc và phổ biến các văn bản có liên quan đến đảm bảo an toàn khai thác hoạt động bay dân dụng và tránh các trương hợp tương tự có thể xảy ra, gây uy hiếp an toàn bay.

